YSK, 24 Haziran'da yapılması kararlaştırılan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri için kolları sıvadı. Taslak çalışmasına göre, takvim 30 Nisan'da başlayacak. 1 milyon 585 bin yeni seçmenin oy kullanacağı seçimlerde, Cumhurbaşkanlığı adaylığı için başvurular 4 gün boyunca alınacak.

ROTASYON İŞLEMLERİ TAMAMLANDI

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinin 24 Haziran'da yapılacağına dair karar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Gözler, Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) çevrildi. YSK, seçim genelgelerinin hazırlıklarına başladı. Seçim malzemelerinin kontrolü yapıldı, eksiklerin ivedi giderilmesi için personel talimatlandırıldı.

Gazete Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre YSK, yeni teşkilat yasası kapsamında seçim müdürlerinin rotasyon (yer değiştirme) işlemlerini tamamladı. Görevdeki seçim müdürleri, nüfusa kayıtlı oldukları ilçelerde görev yapanlar ile bulundukları yerde 6 yıldan fazla görev yapanların yerleri değiştirildi. Bu isimlerin aynı ilde farklı bir ilçeye ya da farklı ilin yakın ilçelerine atamaları yapıldı.

SEÇİM TAKVİMİ 30 NİSAN'DA BAŞLAYACAK



YSK, seçim takvimi çalışmalarında da sona geldi. 54 günü kapsayan taslak çalışmaya göre, seçim takvimi 30 Nisan'da başlayacak. Aynı gün Cumhurbaşkanlığı adaylığı başvuruları da alınmaya başlanacak. Başvurular için öngörülen süre 4 gün. 100 bin imzayla aday olacak kişi, YSK'ya bizzat başvuracak. Destekledikleri aday için imza atacak seçmenler de bizzat kayıtlı oldukları ilçe seçim kurullarına giderek işlemlerini yapacak. YSK, belgeleri inceleyecek, seçilme yeterliliğine bakacak. Seçilme yeterliliği söz konusu değilse başvuru reddedilecek. Aday, bu karara 2 gün içinde itiraz edebilecek. YSK, itirazı 3 gün içinde karara bağlayacak. İtiraz süreci tamamlanınca YSK, Cumhurbaşkanlığı adaylarını ilan edecek.

1 MİLYON 585 SEÇMEN İLK KEZ SANDIĞA GİDECEK

2017 referandumundan bu yana ilk kez oy kullanacakların sayısı da belli oldu. Buna göre, 1 milyon 585 bin seçmen ilk kez sandık başına gidecek. Toplam seçmen sayısının 57 milyon (yurtiçi) olduğu ifade ediliyor. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini getiren 2017 referandumunda AK Parti-MHP ittifakı 25 milyon 157 bin (yüzde 51.4), "Hayır" bloku 23 milyon 779 bin (yüzde 48.6) oy almıştı. Yüzde 2.8'lik farkı yaratan 1 milyon 378 bin oydu. Bu nedenle sandığa ilk kez gidecek 1 milyon 585 bin genç, kritik önemde.

YURT DIŞINDA OY VERME İŞLEMİ 5 HAZİRAN'DA BAŞLAYACAK

Taslakta, yurt dışı temsilciliklerde oy verme işleminin 5 Haziran'da başlaması da öngörülüyor. Öte yandan YSK, seçime katılma yeterliliğine sahip partileri kısa süre içinde açıklayacak. YSK, 24 Haziran seçimlerine katılacak partileri belirlemek için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan tüm siyasi partilerin teşkilat kütüğünü istedi. Başsavcılık, belgeleri gönderdi. YSK, bu belgeler üzerinden seçime katılma yeterliliğine sahip partileri tespit edecek. İYİ Parti'nin durumu bu kararla netleşecek.

Kaynak: haberinburada