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Seçimlerden Renkli Bir Başbakan Çıktı! İzlanda'nın Genç ve Güzel Yeni Lideri: Katrín Jakobsdóttir

SEÇİMLERDEN RENKLİ BİR BAŞBAKAN ÇIKTI! İZLANDA'NIN GENÇ VE GÜZEL YENİ LİDERİ: KATRíN JAKOBSDóTTİR

İzlanda'da gidilen erken seçim sonuçlarına göre Yeşiller'in lideri 41 yaşındaki Katrín Jakobsdóttir, ülkenin yen başbakanı oldu. Katrín Jakobsdóttir oldukça ilginç ve renkli bir kişilik.

Tarih : 01 Aralık 2017, 13:40
Puan Ver : Seçimlerden Renkli Bir Başbakan Çıktı! İzlanda'nın Genç Ve Güzel Yeni Lideri: KatríN JakobsdóTtir(7/10)3

İzlanda'da düzenlenen erken seçimin sonucunda kazanan Yeşiller Partisi olurken, ülkenin yani başbakanı da 41 yaşındaki Katrín Jakobsdóttir oldu. Genç başbakan dün itibariyle görevine başladı.

32 YAŞINDA BAKAN OLDU

335 bin kişilik küçük bir ada ülkesi olan İzlanda'nın genç ve güzel yeni başbakanı tüm dünyada oldukça ilgi çekti. Seçimi kazanan sol Yeşiller Partisi, ülkedeki pedofili krizinin ardından koalisyonun dağılmasıyla gidilen erken seçimden büyük bir süpriz çıkarmayı başardı.

Katrín Jakobsdóttir 2008 yılında kurulan hükümette, henüz 32 yaşındayken eğitim bakanlığı görevini üstlenmişti. 2007 yılından beri parlamentoda olan yeni başbakan, 2013 yılından itibaren de Yeşiller'in başkanlığını yürütüyor.

POLİSİYE UZMANI

Genç başbakan Jakobsdóttir, 2004'te popüler İzlandalı suç yazarı Arnaldur Indriðason'la ilgili bir tez çalışması ile İzlanda Üniversitesi'nden master derecesi almış bir polisiye uzmanı. Gençliğinde bir yayın kuruluşunda dil danışmanlığı da yapmış olan Jakobsdóttir, iyi derecede Fransızca biliyor.

GAZETECİLİK DE YAPMIŞ, HOCALIK DA

Yazılı basında da çalışan başbakanın 2004-2006 yılları arasında yayınlanan pek çok yazısı var. Aynı dönemde bir okulda hayat boyu öğrenme ve boş zamanları değerlendirme üzerine eğitimler de vermiş.

Pek çok ilgi alanı olan Jakobsdóttir, bir yayınevinde editörlük yapmasının yanında gazetecilik mesleğinin yanına öğretim üyeliğini de eklemiş.

İKİNCİ KADIN BAŞBAKAN

İzlanda'danın ikinci kadın başbakanı olan Katrín Jakobsdóttir, evli ve üç çocuğu var. Jakobsdóttir'in büyükannesi ise Theódóra Thoroddsen isimli ünlü bir şair.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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