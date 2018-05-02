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SEÇMEN LİSTELERİ ASKIYA ÇIKTI! SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN


Seçmen listeleri askıya çıktı! Sorgulamak için tıklayın
Tarih : 02 Mayıs 2018, 12:50
Puan Ver : Seçmen Listeleri Askıya Çıktı! Sorgulamak İçin Tıklayın(7/10)3

24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı ve 27. dönem milletvekili genel seçimleri için, seçmen listeleri muhtarlıklarda askıya çıktı.

SEÇMEN SORGULAMA İÇİN TIKLAYIN

MUHTARLIKLAR HAFTA SONLARI DA HİZMET VERECEK

Seçmen kütüğü listeleri bugün sabah 08.30'da muhtarlıklarda askıya çıktı. Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) hazırladığı seçim takvimine göre; muhtarlık bölgesi askı listeleri 12 Mayıs cumartesi gününe kadar askıda kalacak. Muhtarlıklar hafta sonları da hizmet verecek. Bağcılar Yüzyıl Mahallesi Muhtarı Cem Çankaya, seçmenleri, kayıtlarını kontrol etmek için son dakikaya kadar beklememeleri konusunda uyardı. Çankaya, seçmen kayıtlarının muhtarlıkların yanı sıra E-Devlet sistemi üzerinden de sorgulanabileceğini söyledi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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