SEÇMEN LİSTELERİ ASKIYA ÇIKTI! SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN
24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı ve 27. dönem milletvekili genel seçimleri için, seçmen listeleri muhtarlıklarda askıya çıktı.
SEÇMEN SORGULAMA İÇİN TIKLAYIN
MUHTARLIKLAR HAFTA SONLARI DA HİZMET VERECEK
Seçmen kütüğü listeleri bugün sabah 08.30'da muhtarlıklarda askıya çıktı. Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) hazırladığı seçim takvimine göre; muhtarlık bölgesi askı listeleri 12 Mayıs cumartesi gününe kadar askıda kalacak. Muhtarlıklar hafta sonları da hizmet verecek. Bağcılar Yüzyıl Mahallesi Muhtarı Cem Çankaya, seçmenleri, kayıtlarını kontrol etmek için son dakikaya kadar beklememeleri konusunda uyardı. Çankaya, seçmen kayıtlarının muhtarlıkların yanı sıra E-Devlet sistemi üzerinden de sorgulanabileceğini söyledi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Dünya Beşik Gibi! Son 24 Saatte 3 Büyük Deprem Meydana Geldi
- Yılan Isırınca İnek Dışkısına Gömdüler, Bütün Köy Oturup İzledi
- İran'a Bir Darbede Arap Dünyasından! 2 Ülke İlişkilerini Kesti
- Whatsapp'ın Kurucu Ceo'su İstifa Ettiğini Facebook'tan Duyurdu
- Suriyeli Mültecileri Aşağılayıp Dans Ettiler! Irkçı Klibe Tepki Yağdı
Bu Haberle İlgili Yorumlar