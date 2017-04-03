Verdiği kilolar ve sadece 4 ay süren evliliğiyle geride bıraktığımız yıla damga vuran Seda Akgül yaptığı paylaşımla dikkat çekti.



Evinde çekilmiş seksi bir kareyi yoruma kapalı bir şekilde paylaşan Seda Akgül, fotoğrafın altına şunları yazdı:







“Bana aşık olduğunu, bayıldığını, çok önemseyip değer verdiğini iddia eden bütün beylere bir duyurum var… Sabah doktora gittim. Tek arayan annemdi… Hanımlar akıllı olun!”







kaynak:milliyet