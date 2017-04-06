

Kısmetse Olur yayınlanan 6 Nisan fragmanıyla izleyicilerini ekran başına kilitleyecek. Kanal D ekranlarının herkes tarafından büyük bir ilgiyle takip edilen evlilik programı Kısmetse Olur yeni bölümüyle yarın ekranlarda olacak.



Her gün farklı bir gerilim ve farklı bir aşkın yaşandığı Kısmetse Olur'da yarın ilginç olaylar yaşanıyor. Seda Akgül yaşanan bir olayla ilgili yarışmacıları ciddi bir şekilde uyarıyor ve eve adım attırmayacağını belirtiyor