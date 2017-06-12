SEDA SAYAN, BİKİNİLİ GÖRÜNTÜSÜ İLE GENÇLERE TAŞ ÇIKARDI
51 yaşındaki şarkıcı Seda Sayan, bikinili görüntüsüyle gençlere taş çıkardı. Sayan'ın altındaki pareosunu görüntü vermemek için bir an olsun çıkarmaması gözlerden kaçmadı.
Arkadaşlarıyla tatile çıkan Seda Sayan, önceki gün Muğla'da objektife takıldı.
Bikinili görüntülenmemek için denize girmeyen Sayan, sıcaktan bunalınca plaj kıyafetinin üst kısmını çıkardı.
SAYAN, ERHAN ÇELİK'TEN AYRILINCA TATİLE ARKADŞLARIYLA ÇIKTI
55 yaşındaki Seda Sayan, bikini üstüyle yaşına rağmen oldukça iyi görünüyordu. Ancak ünlü şarkıcı yine de bikinisinin altını göstermedi. Erhan Çelik ile 6 yıllık ilişkisini bitiren Sayan tatile arkadaşlarıyla çıktı.
kaynak:haberler
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