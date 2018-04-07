SEDA SAYAN ELEŞTİRİLERE SERT ÇIKTI: ASKERİN YANINA YİNE GİDECEĞİM, POSTAL NUMARAMI BİLE VERDİM
Cumhurbaşkanı ve ünlülerle birlikte Hatay'da askerleri ziyaret eden Seda Sayan eleştirilere sert çıktı. Kadırgalı "Yine gideceğim. Bu kez kamuflajla. Postal numaramı bile aldılar" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ünlülerle birlikte Hatay'daki askerleri ziyaret eden şarkıcı Seda Sayan eleştirilere yanıt verdi ve tokat gibi ifadeler kullandı.
"Yine gideceğim" diyen Kadırgalı "Bu kez kamuflaj giyeceğim. Postal numaramı bile aldılar. Karacı olacağım" dedi.
TRT'de katıldığı porgramda konu ile ilgili konuşan Sayan şunları söyledi:
"YAN YANA OTURUP SOHBET ETTİK"
İlk defa böyle bir organizasyon gördüm. Cumhurbaşkanımıza helal olsun. Çünkü bizi askerlerle oturttular. O çocuklarla oturduk. Onlar için ne demek biliyor musunuz, nasıl bir moral. Yani biz ayrı yerde, onlar ayrı yerde değildi. 'Sen nerelisin, nişanlı mısın, sözlü müsün' diye sorduk.
"KARACI OLACAĞIM"
Yine çağırsalar yine koşa koşa giderim. Bu sefer zaten üniforma da istedim. Postal numarasına kadar verdim. Bana 'Deniz mi, kara mı, hava mı istersin?' diye sordular, 'Kara' dedim. Biz o çocukların ayağına gitmek durumundayız. Atlanan şey şu, biz o çocukların ayağına gittik. Bu nerelere saptırıldı, ona şaşırdık.
Kaynak: haberinburada
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