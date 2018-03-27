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Seda Sayan'dan Kendisine Aşağılık Kadın Diyen Ak Partili Başkana Suç Duyurusu
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Seda Sayan'dan Kendisine Aşağılık Kadın Diyen AK Partili Başkana Suç Duyurusu

SEDA SAYAN'DAN KENDİSİNE AŞAĞILIK KADIN DİYEN AK PARTİLİ BAŞKANA SUÇ DUYURUSU

Seda Sayan, inşaat işçileriyle ilgili yorumu için "Aşağılık kadın" ifadesini kullanan AK Partili Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım hakkında suç duyurusunda bulundu.

Tarih : 27 Mart 2018, 11:20
Puan Ver : Seda Sayan'dan Kendisine Aşağılık Kadın Diyen Ak Partili Başkana Suç Duyurusu(5/10)1

Seda Sayan, yaptığı inşaat işçileriyle ilgili açıklamasını eleştirirken kendisine hakaret eden AK Partili Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım hakkında suç duyurusunda bulundu.

YILDIRIM NE DEMİŞTİ?

Seda Sayan'ın inşaat işçileriyle ilgili yaptığı açıklamayı Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, şu sözlerle eleştirmişti: ""Seda Sayan bir programında kadına diyor ki 'Çocuk yapmayı düşünüyor musun?' kadın 'evlenmeden olmaz' diye cevaplıyor. Konu öyle gidiyor böyle gidiyor sperm bankasına geliyor. En sonunda ahlaksız kadın diyor ki, 'ona gerek yok canım bir inşaat işçisi de iş görür.

"AŞAĞILIK BİR KADIN SİZLERİN SEYRETTİĞİ PROGRAMI SUNUYOR"

Bu kadar ahlaksızca, namussuzca bir kelamı Türkiye Cumhuriyeti'nin kanallarından söyleyebilecek kadar aşağılık bir kadın sizlerin seyrettiği programı sunuyor. Bakın, sizlerden rica ediyorum. Bu toplumun temel değerini temel unsurunu sizler oluşturuyorsunuz. Sizlerin inancı bizim gelecek nesillerimizi oluşturacaktır. Hem kendinize, hem yakın çevrenize hem de çocuklarınıza doğru şeyleri seyrettirin."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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