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segway büyük indirime girdi!

SEGWAY BÜYÜK İNDİRİME GİRDİ!

Elektrikli denge sisteminin mucidi Segway büyük indirime girdi. Segway Türkiye hem kendi internet sitesi üzerinden hem de diğer satış kanalları üzerinden ürünlerinde büyük bir indirim başlattı. Ninebot Mini Pro by Segway'i de kapsayan indirimin detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Tarih : 28 Aralık 2016, 13:03
Puan Ver : Segway Büyük İndirime Girdi!(9/10)11


Elektrikli denge sisteminin mucidi Segway büyük indirime girdi. Segway Türkiye hem kendi internet sitesi üzerinden hem de diğer satış kanalları üzerinden ürünlerinde büyük bir indirim başlattı. Ninebot Mini Pro by Segway'i de kapsayan indirimin detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.



Elektrikli denge sisteminin mucidi Amerikan merkezli Segway firması türünün dünyadaki ilk örneklerini oluşturuyor. Pek çok farklı şartta gidebilen modellerin bulunduğu firmanın fiyat skalası da bir o kadar geniş. 1999 yılında kurulan Amerikan merkezli firmanın kurucusu Dean Kamen. İlk ürününü 2001 yılında tanıtan firma şu an ağır arazi şartlarında kullanılabilen araçlardan, havalimanları ve alışveriş merkezlerinde kullanılan araçlara kadar onlarca modele sahip.



Ülkemizde resmi olarak bulunan firmanın tüm modelleri Türkiye'de de aktif olarak satılmakta. Ülkemizde özellikle Ninebot Mini Pro by Segeay ürünü tercih ediliyor. Diğer ürünlere göre uygun fiyatlı olan cihaz aynı zamanda basit bir kullanıma sahip.



Yılbaşı nedeniyle indirime giden firma 500 liralık bir indirim gerçekleştirdi. Tek tekerli Ninebot  ve  Ninebot Mini Pro ürünlerinde gerçekleştirilen indirim şimdiden pek çok kişinin ilgisini çekmiş durumda.



Firmanın buraya tıklayarak ulaşabileceğiniz resmi internet sitesi üzerinden de satılan ürünlerdeki indirim yeni yılın ilk günlerine kadar devam edecek.



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Etiketler: Segway  Büyük  İndirime  Girdi    haber

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