ŞEHİDİN ANNESİNE SON SÖZLERİ: BURASI ÇOK SİSLİ, HAKKINI HELAL ET
Afrin'de şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Dinek'in cenazesi, Aydın'ın Nazilli ilçesindeki baba ocağına getirildi. Şehidin annesi ile yaptığı son görüşmede helallik istediği ortaya çıktı.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'de sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş 22 yaşındaki Mehmet Dinek'in cenazesi, Aydın'ın Nazilli ilçesindeki babaocağına getirildi. Şehit Dinek'in iki gün önce annesiyle görüşüp "Buralar çok sisli, dumanlı. Afrin'e gideceğiz. Hakkını helal et" dediği belirtildi.
BABASI BOYACILIK YAPIYOR
Nazilli'de boyacılık yapan baba Kenan Dinek (48) ile ev hanımı annesi Sezgül Dinek (46), kız kardeşi Nimet Dinek (20) ve 6 ay önce 17 Eylül 2017'de nişanlandığı Huriye Alaca, acı haberle büyük üzüntü yaşadı. Şehidin babaocağına Türk bayrağı asıldı, aile yakınları ve komşuları taziye ziyaretleri gerçekleştirdi.
"HAKKINI HELAL ET"
1.5 yıl önce uzman çavuş olduğu öğrenilen şehit Mehmet Dinek'in annesinin 1 ay önce trafik kazası geçirdiği ve sol ayağının kırıldığı, alçıya alındığı öğrenildi. Ayrıca şehidin 2 gün önce annesiyle görüşüp "Buralar çok sisli, dumanlı. Afrin'e gideceğiz. Hakkını helal et" dediği belirtildi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- 7 Kez Bıçaklanarak Öldürülen Kadının Katili, Tanıdık Çıktı! Misafir Edip Çay İkram Etmiş
- Kaçırdığı Evli Kadının Kardeşlerinden Demir Çubuklarla Dayak Yedi
- Son Dakika! Ypg Köşeye Sıkıştı, 1700 Yeni Terörist Bölgeye Gönderildi
- Damat Katliamının Detayları Ortaya Çıktı! Aile, Adliyeden Dönüyormuş
- Abd Büyükelçiliği Karşısına Asılan Dev Afişteki Terörle Mücadele Mesajı Dikkat Çekti
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Eşini Öldürdü, Kanlı Elleriyle Facebook'tan Canlı Yayın Yaptı
- Abd'den Dev Çıkarma! 43 Yıl Sonra İlk Kez Bozguna Uğradığı Ülkede
- Düşman Kardeşlerden Tarihi Adım! 7 Yıl Sonra Yüz Yüze Geldiler
- Afrin'deki Türk Askerlerine İran'dan Çirkin Suçlama!
- Ayağı Bavuluna Takıldı, Kafası Korkuluklara Sıkışarak Can Verdi!
Bu Haberle İlgili Yorumlar