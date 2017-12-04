ŞEHİR DOLDU, YER ALTINA KATLI MEZARLIKLAR İNŞA EDİYORLAR
İsrail, işgali altındaki Kudüs'teki mezarlık sorununa çözümü yer altında buldu. Kat kat yükselecek mezarlara cenaze sahipleri asansörlerle ulaşacak.
İsrail, işgali altındaki Kudüs'te mezarlık sorununa yer altında çözüm arıyor. Kentin batısında, Givat Şaul Mahallesi'ndeki Har Hamenohut Mezarlığı'nın altındaki tüneller genişletilerek inşa edilecek mezarlık projesi onay aldı.
24 BİN MEZAR KAPASİTESİ OLACAK
Mezarlığın 24 bin mezar kapasiteli olup 50 milyon dolar'a (195 milyon TL) mal olacağı belirtiliyor.
MEZARLARA ASANSÖRLE GİDİLECEK
Yeraltı mezarlık projesi tamamlandığında bilim kurgu filmi dekorlarını anımsatan bu görüntü oluşacak. Kat kat yükselecek mezarlara cenaze sahipleri asansörlerle ulaşacak. Yüksek maliyetinden ötürü mezarların on binlerce dolara alıcı bulması bekleniyor.
Kaynak: haberinburada
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