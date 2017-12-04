İsrail, işgali altındaki Kudüs'te mezarlık sorununa yer altında çözüm arıyor. Kentin batısında, Givat Şaul Mahallesi'ndeki Har Hamenohut Mezarlığı'nın altındaki tüneller genişletilerek inşa edilecek mezarlık projesi onay aldı.

24 BİN MEZAR KAPASİTESİ OLACAK

Mezarlığın 24 bin mezar kapasiteli olup 50 milyon dolar'a (195 milyon TL) mal olacağı belirtiliyor.

MEZARLARA ASANSÖRLE GİDİLECEK

Yeraltı mezarlık projesi tamamlandığında bilim kurgu filmi dekorlarını anımsatan bu görüntü oluşacak. Kat kat yükselecek mezarlara cenaze sahipleri asansörlerle ulaşacak. Yüksek maliyetinden ötürü mezarların on binlerce dolara alıcı bulması bekleniyor.

Kaynak: haberinburada