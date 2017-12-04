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Şehir doldu, yer altına katlı mezarlıklar inşa ediyorlar

ŞEHİR DOLDU, YER ALTINA KATLI MEZARLIKLAR İNŞA EDİYORLAR

İsrail, işgali altındaki Kudüs'teki mezarlık sorununa çözümü yer altında buldu. Kat kat yükselecek mezarlara cenaze sahipleri asansörlerle ulaşacak.

Tarih : 04 Aralık 2017, 14:20
Puan Ver : Şehir Doldu, Yer Altına Katlı Mezarlıklar İnşa Ediyorlar(5/10)1

İsrail, işgali altındaki Kudüs'te mezarlık sorununa yer altında çözüm arıyor. Kentin batısında, Givat Şaul Mahallesi'ndeki Har Hamenohut Mezarlığı'nın altındaki tüneller genişletilerek inşa edilecek mezarlık projesi onay aldı.

24 BİN MEZAR KAPASİTESİ OLACAK

Mezarlığın 24 bin mezar kapasiteli olup 50 milyon dolar'a (195 milyon TL) mal olacağı belirtiliyor.

MEZARLARA ASANSÖRLE GİDİLECEK

Yeraltı mezarlık projesi tamamlandığında bilim kurgu filmi dekorlarını anımsatan bu görüntü oluşacak. Kat kat yükselecek mezarlara cenaze sahipleri asansörlerle ulaşacak. Yüksek maliyetinden ötürü mezarların on binlerce dolara alıcı bulması bekleniyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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