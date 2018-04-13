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Şehir eşkiyaları dolmuşun önünü kesip şoförü dövdü

ŞEHİR EŞKİYALARI DOLMUŞUN ÖNÜNÜ KESİP ŞOFÖRÜ DÖVDÜ

Bağcılar'da kimliği belirsiz şüpheliler tartıştıkları dolmuş sürücüsünün yolunu keserek darp etti. Dolmuşun camlarını kıran saldırganlar silahla da rastgele ateş ederek kayıplara karıştı.

Tarih : 13 Nisan 2018, 16:50
Puan Ver : Şehir Eşkiyaları Dolmuşun Önünü Kesip Şoförü Dövdü(5/10)1

Bağcılar'da İSTOÇ içindeki TIR parkı girişinde meydana gelen olayda sabah saatlerinde henüz kimliği belirsiz bir kişi İSTOÇ -Alibeyköy hattında dolmuş şoförlüğü yapan Barış H. ile tartıştı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga eden iki kişiyi çevredeki vatandaşlar ve olay yerine gelen polis ekipleri ayırdı. Birbirlerinden şikayetçi olmayan taraflar ayrıldı.

ARKADAŞLARINI ALARAK ŞOFÖRÜN YOLUNU KESTİ

Aracıyla ayrılan kişi daha sonra yanına arkadaşlarını da alarak seyir halindeki dolmuş şoförü Barış H.'nun yolunu kesti. Barış H.'yi dolmuştan indiren saldırganlar ellerindeki sopalarla sürücüyü darp etti. Saldırganlar daha sonra sopalarla dolmuşun camlarını kırıp silahla rastgele ateş etti.

ŞOFÖR YARALANDI

Saldırganlar kaçarken aldığı sopa darbeleriyle başından ve göğsünden yaralanan dolmuş sürücüsü sağlık ekiplerince Bağcılar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayı anlatan bir görgü tanığı, "Beyaz bir jip geldi dolmuşun önünü kesti. 4 kişilerdi bir tanesi indi. İlk önce camlara vurmaya başladılar. Minibüsçü kaçmaya çalıştı ama kaçamadı. Minibüsçüyü dışarı çektiler dövmeye başladılar. Sonra kaçtılar. İçeride yolcu yoktu. Sadece şoför yaralı" diye konuştu.

ÇOK SAYIDA BOŞ KOVAN TESPİT EDİLDİ

Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek incelmelerde bulundu. Olay yeri inceleme ekipleri incelemelerinde çok sayıda boş kovan tespit etti. Polis ekiplerinin saldırganların yakalanması için başlattığı çalışma sürüyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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