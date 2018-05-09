Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 10 Mayıs'ta ilimizde oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası final müsabakası öncesinde stadyum üzerinde yer alan yollarda, orta refüj ve kaldırımlarda yaptığı çalışmalarla hazırlıklarını tamamladı.

Öte yandan gelin gibi süslenen şehirde yoğun ilgi nedeniyle otellerde boş yer kalmadı.

PEYZAJ ÇALIŞMASI YAPILDI

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, yarın Teleset Mobilya Akhisarspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası final müsabakası öncesinde stadyum yolu üzerinde yer alan yollarda, orta refüj, kavşak ve kaldırımlarda yaptığı çalışmalarla hazırlıklarını tamamladı. Kupa finalinin Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından daha önce Diyarbakır'da oynanacağının açıklanmasının ardından Büyükşehir Belediyesi, stadyum yolu üzerinde hummalı bir çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında ekipler, yolları asfaltladı, kaldırım taşlarını yeniledi, yollara yeni stadyumu gösteren yön tabelaları yerleştirdi, orta refüj ve kavşaklarda peyzaj çalışması yürüttü.

900 BİN ÇİÇEK DİKİLDİ

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, yeni stadyum yolu üzerinde yer alan Fırat Bulvarı'na toplam 900 bin çiçek dikti. Fırat Bulvarı Lunapark ile Diyarbakır Stadyumu arasındaki 2,5 kilometre uzunluğundaki orta refüj ve kavşaklara petunya, zinnia ile kadife türünde toplam 900 bin yazlık mevsimlik çiçek dikildi. İki kenar kısmı dahil olmak üzere toplam 3 metrelik orta refüj alanına 15 bin 350 metrekare çim ekildi. Aynı çalışma kapsamında orta refüj ve kaldırımlara 137 adet Şemsiye Çınarı, 16 Perde Ihlamuru ve 32 adette Alev Piramit ağacı dikti.

TABELALAR YERLEŞTİRİLDİ

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı, final karşılaşmasını takip etmek için kent dışından gelecek konuklar için şehrin 4 girişine stadyuma kolay ulaşımlarını sağlamak amacıyla yöne tabelaları yerleştirdi.

Kaynak: haberinburada