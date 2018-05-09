Şehir Gelin Süslendi, Büyük Final Öncesi Otellerde Boş Yer Kalmadı
Leicester City'nin Yıldızı Sezon Sonu Takımdan Ayrılıyor
Türkiye Ve İran'dan Terörle Mücadele İçin Ortak Adım!
Aykut Kocaman'dan Şampiyonluk Sözleri!
Beştepe'den Beklenen Açıklama Geldi! Dolar İçin Düğmeye Basılıyor
Felipe Luis'ten Griezmann İtirafı!
Ak Parti'den Aday Adayı Olan Metin Şentürk Mülakata Girdi
Türkiye Kupası Finaline Ücretsiz Ulaşım!
Trump'ın İran'a Savaş Tehdidi Sonrası Dolar Yeniden Yükselişe Geçti
Beşiktaş'ın Sağ Bek Gözdesi: Mehmet Zeki Çelik
Trump'tan İran'a Nükleer Anlaşma İptali Sonrası Savaş Tehdidi!
Sürpriz Ziyaret Sonrası Kuzey Kore, Abd'li Mahkumları Serbest Bıraktı
Tutuklama Kararı Verildi, Zanlı, Adliyede Polislerin Elinden Kaçtı
15 Vekil Chp'ye Geri Dönüyor!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Abd'ye F-35 Uyarısı!
Ankara'da Sağanak Etkili Oldu, Sürücüler Araçlarında Mahsur Kaldı
Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk: Efsane Olmak Bizim Elimizde
Beştepe'deki 2,5 Saatlik Ekonomi Zirvesi Bitti, Gözler Yapılacak Açıklamada
Forbes, Dünyanın En Güçlü İnsanlarını Seçti! Listede Erdoğan Da Var
Ünlü Gazeteciden Şaşırtan Tahmin: Galatasaray 2 Haftada 0 Puan Çeker

Şehir gelin süslendi, büyük final öncesi otellerde boş yer kalmadı

ŞEHİR GELİN SÜSLENDİ, BÜYÜK FİNAL ÖNCESİ OTELLERDE BOŞ YER KALMADI

Ziraat Türkiye Kupası final müsabakası öncesi Diyarbakır'da tüm hazırlıklar tamamlandı. Gelin gibi süslenen şehirde otellerde boş yer kalmadı.

Tarih : 09 Mayıs 2018, 21:10
Puan Ver : Şehir Gelin Süslendi, Büyük Final Öncesi Otellerde Boş Yer Kalmadı(10/10)6

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 10 Mayıs'ta ilimizde oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası final müsabakası öncesinde stadyum üzerinde yer alan yollarda, orta refüj ve kaldırımlarda yaptığı çalışmalarla hazırlıklarını tamamladı.

Öte yandan gelin gibi süslenen şehirde yoğun ilgi nedeniyle otellerde boş yer kalmadı.

PEYZAJ ÇALIŞMASI YAPILDI

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, yarın Teleset Mobilya Akhisarspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası final müsabakası öncesinde stadyum yolu üzerinde yer alan yollarda, orta refüj, kavşak ve kaldırımlarda yaptığı çalışmalarla hazırlıklarını tamamladı. Kupa finalinin Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından daha önce Diyarbakır'da oynanacağının açıklanmasının ardından Büyükşehir Belediyesi, stadyum yolu üzerinde hummalı bir çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında ekipler, yolları asfaltladı, kaldırım taşlarını yeniledi, yollara yeni stadyumu gösteren yön tabelaları yerleştirdi, orta refüj ve kavşaklarda peyzaj çalışması yürüttü.

900 BİN ÇİÇEK DİKİLDİ

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, yeni stadyum yolu üzerinde yer alan Fırat Bulvarı'na toplam 900 bin çiçek dikti. Fırat Bulvarı Lunapark ile Diyarbakır Stadyumu arasındaki 2,5 kilometre uzunluğundaki orta refüj ve kavşaklara petunya, zinnia ile kadife türünde toplam 900 bin yazlık mevsimlik çiçek dikildi. İki kenar kısmı dahil olmak üzere toplam 3 metrelik orta refüj alanına 15 bin 350 metrekare çim ekildi. Aynı çalışma kapsamında orta refüj ve kaldırımlara 137 adet Şemsiye Çınarı, 16 Perde Ihlamuru ve 32 adette Alev Piramit ağacı dikti.

TABELALAR YERLEŞTİRİLDİ

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı, final karşılaşmasını takip etmek için kent dışından gelecek konuklar için şehrin 4 girişine stadyuma kolay ulaşımlarını sağlamak amacıyla yöne tabelaları yerleştirdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Şehir  Gelin  Süslendi  Büyük  Final  Öncesi  Otellerde  Boş  Yer  Kalmadı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER