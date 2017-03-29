ŞEHİR SAVAŞI BAŞLIYOR! ABD UÇAKLARI BİLDİRİYLE UYARDI
Terör örgütü DEAŞ'ın merkezi olarak bilinen Rakka kuşatılırken örgüt, şehirde savaş hazırlıkları yapıyor. ABD uçakları şehre bildiri dağıtarak sivillerden botlara ve teknelere binmemelerini istedi.
DEAŞ karşıtı koalisyoın terör örgütünün merkezi olarak anılan Suriye'nin Rakka kentine giderek yaklaşırken DEAŞ sivilleri kalkan olarak kullanmaya devam ediyor.
Teör örgütünün haber ajansı şehirden yeni fotoğraflar paylaştı. Fotoğraflarda şehirde camiden çıkan bir kalabalık, alışveriş yapan erkekler görülüyor. Örgüt bir de şehrin tepeden görüldüğü bir fotoğraf paylaştı.
Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı, örgütün elindeki tüm imkanlarla yaklaşan savaşa hazırlandığını bildiriyor. 30 bin kişinin yaşadığı şehirde sivillerle teröristleri ayırmak güç. DEAŞ'lılar bu ayrım yapılamasın diye şehirde yaşayan tüm erkeklere aynı kıyafetleri giyme emri verdi.
kaynak:hürriyet
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