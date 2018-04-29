ŞEHİRDE MASKELİ SÜRÜCÜ ALARMI! GERÇEK ORTAYA ÇIKINCA POLİS ŞOKE OLDU
Düzce'de maskeli sürücü polisi alarma geçirdi. Otomobili durduran polis, sürücünün kırılan ön camdan korunmak için böyle bir çözüm bulduğunu söyleyince şaşkınlık yaşadı.
Düzce'de "maskeli sürücü" ihbarı polisi harekete geçirdi. İhbar üzerine D-655 karayolunda otomobili durduran polis gerçeği öğrenince şaşkınlık yaşadı.
MASKELİ SÜRÜCÜNÜN ÖNÜNÜ KESEN POLİS ÜST ARAMASI YAPTI
Düzce'de araçtan indirilen maskeli sürücü Mehmet Kurt ile otomobilin sahibi olduğu öğrenilen Tolga Şen ile yolcu olarak bulunan Yener Ateşli'ye polis tarafından üst araması yapıldı.
KAVGA ETTİĞİ KİŞİ, OTOMOBİLİN CAMLARINI KIRMIŞ
Otomobilde de arama yapan polis, otomobil sahibi Şen ile sürücü Kurt'a cezai işlem uyguladı. Olayın şaşkınlığını yaşayan Şen, bir akrabası ile kavga ettiğini ve aracının camlarının o kişi tarafından kırıldığını söyledi.
"CAM KIRIKLARI YÜZÜMÜZE DÜŞMESİN DİYE MASKE TAKTIK"
Otomobili tamir ettirmek için yola çıktıklarını ifade eden Şen, "Aracımı Düzce'ye yaptırmak için getiriyordum fakat rüzgar olduğu için yüzlerimizi kapattık. Cam kırıklarından korunmak istedik. Bu durum polisleri harekete geçirmiş. Biz de çok şaşırdık." dedi.
Araç polis incelemesinin ardından çekici yardımı ile sanayi sitesine götürüldü.
Kaynak: haberinburada
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