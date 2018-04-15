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Şehit annesinden hainleri titreten sözler: Silahın bana olur!

ŞEHİT ANNESİNDEN HAİNLERİ TİTRETEN SÖZLER: SİLAHIN BANA OLUR!

Ağrı Doğubeyazıt'ta çatışmada şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş'un acılı annesi oğlunun tabutuna sarılıp, "Oğlum elbiselerin bana olmaz ama silahın bana olur. Senin yerine ben gideceğim" diyerek gözyaşı döktü.

Tarih : 15 Nisan 2018, 20:10
Puan Ver : Şehit Annesinden Hainleri Titreten Sözler: Silahın Bana Olur!(9/10)5

Ağrı Doğubeyazıt'ta PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen 28 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Ahmet Baş'ın acılı annesi oğlunun tabutuna sarılıp, "Oğlum elbiselerin bana olmaz ama silahın bana olur. Senin yerine ben gideceğim" diyerek gözyaşı döktü.

ŞEHİDİN CENAZESİ TEKBİRLERLE KARŞILANDI

Ağrı Doğubeyazıt'ta kırsalda teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Ahmet Baş'ın cenazesi dün gece askeri törenle Ağrı Havaalanı'ndan uğurlandı. Karasu'da toplanan çok sayıda kişi aile ile birlikte konvoyla gece saatlerinde Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bulunan Cengiz Topel Havaalanı'na gitti. Şehidin cenazesi alınarak konvoyla Adapazarı Yorgalar Mezarlığı'na getirildi. Sabah saatlerinde şehidin cenazesi alınarak Karasu'ya getirildi. Şehidin babası emekli polis Polat ve annesi Müzeyyen Baş ile kardeşleri, taziyeleri şehidin naaşının getirildiği Sakarya Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü Karasu Gasilhanesi'nde kabul etti. Burada helallik alınmasının ardından cenaze namazının kılınacağı Karasu Mehmet Akif Ersoy İlkokulu önüne getirilirken, şehidin cenazesi tekbirlerle karşılandı. Polat Baş ayakta durmakta zorlandı.

"SENİN YERİNE BEN GİDECEĞİM, ONLARDAN KORKMAYACAĞIM"

Şehidin 3 kardeşi ve annesi Müzeyyen Baş, Türk Bayrağına sarılı tabuta sarılarak dakikalarca gözyaşı döktü. Oğluna veda eden acılı anne, "Oğlum elbiselerin bana olmaz ama silahın bana olur annem. Senin yerine ben gideceğim oğlum. Karadenizliyim ben, onlar korksun oğlum, ben onlardan korkmayacağım" diye konuştu.

ŞEHİDİN SİLAH ARKADAŞLARI CENAZEDE HAZIR BULUNDU

Şehit uzman çavuşun birlikte çatışmaya girdiği görev arkadaşları da cenazeye katılarak, aileye başsağlığı diledi. Şehit uzman çavuşun naaşı, okul bahçesinde kılınan cenaze namazının ardından binlerce kişinin katılımıyla tekbirlerle taşınarak Karasu Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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