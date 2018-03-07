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Şehit annesine hakaret eden şoför için ders gibi karar!

ŞEHİT ANNESİNE HAKARET EDEN ŞOFÖR İÇİN DERS GİBİ KARAR!

Adana'da şehit annesine hakaret eden halk otobüsü şoförünün cezası belli oldu. Şoför, her gün karakola giderek, İstiklal Marşı'nın 6. kıtasının yazılı olduğu tablo önünde olacak şekilde imza atacak.

Tarih : 07 Mart 2018, 14:50
Puan Ver : Şehit Annesine Hakaret Eden Şoför İçin Ders Gibi Karar!(7/10)3

Adana'da ücretsiz ulaşım kartını gösteren şehit annesinden 2,5 liralık ücreti isteyerek hakaret eden özel halk otobüsü şoförünün cezası belli oldu. Şoför, her gün karakola giderek, İstiklal Marşı'nın 6. kıtasının yazılı bulunduğu tablo önünde olacak şekilde imza atması şartı ile tahliye edildi.

ŞEHİT ANNESİNE OTOBÜSTE HAKARET ETMİŞTİ

Adana'da 13 Şubat'ta özel halk otobüsü şoförü, elindeki ücretsiz kartı göstererek otobüse binen ve şehit annesi olduğunu belirten yolcudan ısrarla 2,5 liralık ücreti istedi.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKINCA TEPKİ ÇEKTİ

Şehit annesine bir de hakaret eden şoföre, olayın görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından inceleme başlatıldı. Ardından devlete yönelik aşağılayıcı ve hakaret içeren ifadeler kullandığı öne sürülen şoför tutuklanmıştı.

AVUKATI, 11 YIL HAPİS İSTEMİNDE İTİRAZ ETTİ

Olayla ilgili tutuklanan ve hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik", "halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet ve bölge farklılığına dayanarak aşağılama" ve "hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma" suçlarından toplam 11 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanan şoför Eren Güngör'ün avukatı tutuklama kararına itiraz etti.

İSTİKLAL MARŞI ÖNÜNDE İMZA ATMA ŞARTI

İtiraz dilekçesini değerlendiren Nöbetçi Adana 2. Sulh Ceza Hakimi, şüphelinin adli kontrol kararıyla tahliyesine karar verdi.

Hakim kararda Güngör'ün bağlı bulunduğu kolluk birimine her gün saat 12.33'de giderek, "Bastığın yerleri 'toprak!' diyerek geçme, tanı!
Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı.
Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır atanı;
Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı" dizelerinin yer aldığı İstiklal Marşı'nın 6. kıtasının yazılı bulunduğu tablo önünde olacak şekilde imza atması şartı getirdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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