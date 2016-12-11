

İSTANBUL Beşiktaş'taki Vodafone Arena Stadı yanında dün gece teröristlerce düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan bekar polis memuru 29 yaşında Çetin Sarıkaya'nın, Ankara'nın Elmadağ ilçesindeki baba evine ateş düştü.







İstanbul'da dün geceki hain terör saldırısında, çevik kuvvette şoför olarak görevli henüz 8 aylık polis memuru Çetin Sarıkaya'nın şehit olduğu haberi, gece Elmadağ'ın Kurtuluş Mahallesi Kerse Sokak'ta 2 katlı 6 numarada oturan ailesine ulaştı. Memur olan babası 19 yıl önce vefat eden şehit Çetin Sarıkaya'nın annesi 55 yaşındaki İnci Sarıkaya, haberi alınca sinir krizleri geçirdi. Haberi alan akrabaları ve mahalle sakinleri Sarıkaya Ailesi'nin evine akın etti. Şehidin ailesinin oturduğu 2 katlı binanın çatısından yere kadar ise dev Türk bayrağı çekildi. Elmadağ girişinde bulunan Şehitlik Mezarlığı'ndaki 2 Türk bayrağı ise yarıya indirildi.







Elmadağ Belediyesi, şehit polis Sarıkaya'nın baba evinin önüne 2 taziye çadırı kurdu. Şehidin annesi İnci Sarıkaya, oğlunun şehit haberi üzerine cenazeyi almak üzere İstanbul'a gitti.