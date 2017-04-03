

Ağrı'nın Diyadin ilçesine bağlı 1992 yılında 5 güvenlik korucusunun şehit olduğu 60 haneli Yanıkçukur köyünde ilk kadın güvenlik korucusu Ümmü Gülsüm Polat (26), 1992 de babasını şehit olmasından sonra kafasına koyduğu korucu olma fikrini gerçekleştirdi. Polat, "Vatan aşkı için korucu oldum. Her zaman göreve hazırım." dedi.







"VATAN AŞKI İÇİN KORUCU OLDUM"







Ağrı'nın Diyadin ilçesine 28 kilometre uzaklıkta bulunan 1992 yılında 5 güvenlik korucusunun şehit olduğu 60 haneli Yanıkçukur köyünde 38 güvenlik korucusunun bulunduğu köye ilk defa bir kadın korucu görevlendirildi.







kaynak:haberler