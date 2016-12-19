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ŞEHİT BABASINDAN YÜREK YAKAN SORU: FATİH Mİ FERHAT MI


ŞEHİT BABASINDAN YÜREK YAKAN SORU: FATİH Mİ FERHAT MI
Tarih : 19 Aralık 2016, 13:15
Puan Ver : Şehit Babasından Yürek Yakan Soru: Fatih Mi Ferhat Mı(5/10)3


Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında, terör örgütü DEAŞ'ın bombalı araçla yaptığı saldırıda şehit olan uzman çavuş Olcay'ın, Afyonkarahisar'ın Çay ilçesindeki ailesine şehadet haberi ulaştı. İki oğlu da asker olan baba kapıda yetkilileri görünce, "Fatih mi Ferhat mı şehit oldu" diye sordu. Dün gece 02.00'de babasını arayan Olcay'ın, helallik istediği öğrenildi.



Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit olan uzman çavuş Fatih Olcay'ın, Afyonkarahisar'ın Çay ilçesindeki babevinde yas var.



Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Erhan Günay, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı ile askeri yetkililer, şehadet haberini vermek için şehit Olcay'ın (23) Çay ilçesine bağlı Karacaören beldesindeki evine geldi.



Kapıyı açtığında yetkilileri karşında gören şehidin babası Ramazan Olcay, içeri girerek ağlamaya başladı. Anne Emine Olcay da "Guzum, guzum benim" diye balkonda ağladı.



Diğer oğlu da Silopi'de askerlik yapan babanın, şehadet haberini vermeye gelen yetkililere, "Fatih mi Ferhat mı şehit oldu?" diye sorduğu, aldığı cevabın ardından gözyaşlarına boğulduğu öğrenildi.



Şehit Olcay'ın gece 02.00'de baba Ramazan Olcay'ı telefonla aradığı, "Baba, El-Bab'a gidiyoruz, bilmediğimiz bir yer, hakkını helal et" dediği belirtildi.



Haberin duyulması üzerine şehidin yakınları ve komşuları babaevine geldi, eve dev Türk bayrağı asıldı.



Bekar olan Fatih Olcay'ın 4 kardeşi bulunduğu ifade edildi.



 



kaynak:yenişafak








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