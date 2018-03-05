ŞEHİT BABASINI SIRTINDA TAŞIYAN SAĞLIK PERSONELİ ÖDÜLLENDİRİLDİ
Ordu'da, evinde rahatsızlanan şehit babası Mehmet Mert'i, kar nedeniyle ambulansa kadar sırtında taşıyan sağlık personeli Çetin Ataş altınla ödüllendirdi.
Ordu'nun Gölköy Kaymakamı Tuncay Kaldırım, evinde rahatsızlanan şehit babası Mehmet Mert'i, kar nedeniyle ambulansa kadar sırtında taşıyan sağlık personeli Çetin Ataş'ı altınla ödüllendirdi.
SAĞLIK PERSONELİNE TEŞEKKÜR MESAJI
Kaymakam Kaldırım, makamında kabul ettiği 112 Acil Servis görevlisi Ataş'a, gösterdiği hassasiyet ve özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.
CUMHURİYET ALTINI İLE ÖDÜLLENDİRİLDİ
Sağlık personelinin yaptığı davranışın örnek olduğuna dikkati çeken Kaldırım, "Çok şükür Mehmet amcamızın da sağlığı yerinde." dedi.
Kaldırım, başarı belgesi takdim ettiği Ataş'ı cumhuriyet altını ile ödüllendirdi.
ŞEHİT BABASINA SIRTINDA TAŞIDI
Gölköy ilçesine bağlı Kozören Mahallesi'nde yaşayan şehit babası Mert, 2 Mart Cuma günü evinde rahatsızlanmış, bunun üzerine Mehmet Mert'in yakınları durumu 112 Acil Servise bildirmişti.
Gölköy Sağlık Müdürlüğü 1 Nolu Acil Sağlık Personeli Çetin Ataş, kısa sürede eve gelmiş, şehit babasını evinden alıp yolun karlı olması nedeniyle sırtında ambulansa kadar taşımıştı. Gölköy Devlet Hastanesine kaldırılan Mert, tedavi altına alınmıştı.
Kaynak: haberinburada
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