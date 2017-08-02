Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında operasyona giderken PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Jandarma Binbaşı Ümit Çelik'in (39), Beylikdüzü'nde yaşayan baba evine dün acı haber ulaştı. Şehit Binbaşı Çelik'in ailesinin oturduğu Beylikdüzü Kazım Karabekir Caddesi'ndeki evinin bulunduğu site Türk bayrakları ile donatıldı.

Şehit babası Saadettin Çelik, "İstifasını hazırlamıştı; ama malum 15 Temmuz belası geldi bu ülkenin başına. Çocukları buraya getirdi. Dediki: 'Baba devletin bugününde devletimi mahkemeye veremem. Ben istifamı geri alacağım'. İstifasını geri aldı. Gitti görevine başladı." dedi.

TAZİYELERİ BABASI VE KARDEŞİ KABUL ETTİ

Site bahçesine kurulan çadırda şehidin babası Sadettin ve kardeşi Sezer Çelik taziyeleri kabul etti. Jandarma Binbaşı Ümit Çelik'in babası Sadettin Çelik, "Şehidimiz 12 Mart 1978'de doğdu. İlk görev yeri Şırnak'tı, 2 yıl burada görev yaptı. Daha sonra Ankara'da 6 yıl görev yaptı. Ankara'dan sonra Van'a tayini çıktı. 2 yıl Van'da çalıştı. Van depremi dolayısıyla tayin hakları çıktı geldi Ağrı'ya. Ağrı'da 2 yıl kaldı. Ağrı'dan tayini çıktı Suruç'a. 2 yıl da Suruç İlçe Komutanlığı yaptı. Suruç'ta görevi bitti Lice'ye tayini çıktı. Malum tayinler, birbirini takip eden tayinler. Hainlerin (FETÖ'yü kastederek) yaptığı tayinler. Buna artık isyan etti. 'Baba ben mahkemeye vereceğim' dedi. Mahkemeye verdi. Eğer mahkeme sonuç vermeseydi o Ağustos'ta istifa edecekti. İstifasını hazırlamıştı ama malum 15 Temmuz belası geldi bu ülkenin başına. Çocukları buraya getirdi. Dedi ki: 'Baba devletin bugünün de devletimi mahkemeye veremem. Ben istifamı geri alacağım'. İstifasını geri aldı. Gitti görevine başladı. İlk 20 günlüktü 5 şehit verdi. Şunu söylemişti bana: 'Baba ben ne makam, ne mevki, ne de rütbe istiyorum. Ben sadece şehitlerimizin intikamını almak istiyorum'" diye konuştu.

"BİR ÜMİT GİDER BİN ÜMİT GELECEK İNŞALLAH"

Oğluyla şehit olmadan bir gün önce telefonda konuştuğunu söyleyen Sadettin Çelik, "En son şehit olmadan bir gün önce konuşmuştum. Göreve çıkmadan önce bana telefon ederdi, duamı almak için. En son görüşmemizde sesinde sanki 'ben şehit olacağım' gibi bir şeyi vardı. İstiyordu, Cenab-ı Allah istediğini nasip etti. Rabbime şükürler olsun. Üzgünüm. Ümit gibi birini kaybettim ama sevinçliyim bir şehit babası oldum. Yüce Rabbim devletimizi, milletimizi korusun. Cumhurbaşkanımızın tez tez değindiği bir şey var der ki: 'Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır'. Bir Ümit gider bin Ümit gelecek inşallah" ifadesini kullandı.

3 ÇOCUK BABASIYDI

2016 yılından beri Lice 1'inci Jandarma Komando Tabur Komutanlığı emrinde görev yapan Jandarma Binbaşı Ümit Çelik, öğretmen eşi Nesrin çocukları Yiğit Göktürk (11), Nazlı Hilal (8) ve 7 aylık kızları Göksu Reyhan ile birlikte Babaeski'de oturuyordu.

Kaynak: haberinburada