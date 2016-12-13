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ŞEHİT CENAZESİNDE DİKKAT ÇEKEN GÖRÜNTÜ


ŞEHİT CENAZESİNDE DİKKAT ÇEKEN GÖRÜNTÜ
Tarih : 13 Aralık 2016, 16:13
Puan Ver : Şehit Cenazesinde Dikkat Çeken Görüntü(7/10)4


İstanbul'daki terör saldırısında şehit düşen polis memuru Tugay Can Kızılırmak'ın cenazesi toprağa verildi.



Saldırının ardından ağır yaralı kaldırıldığı Şişli Hamidiye Etfal eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşamını yitiren Kızılırmak'ın (26) cenazesi, Ankara'ya getirildi.



Şehit için Diyanet İşleri Başkanlığı Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde düzenlenen törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Maliye Bakanı Naci Ağbal, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Ankara Valisi Ercan Topaca, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Ankara Emniyet Müdürü Mahmut Karaaslan, Genelkurmay İkinci Başkanı Ümit Dündar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, bazı emniyet ve silahlı kuvvetler mensupları ile Vatandaşlar katıldı.



 



kaynak:milliyet








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