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ŞEHİT CENAZESİNDEKİ O ÇOCUĞA YARDIM YAĞIYOR


ŞEHİT CENAZESİNDEKİ O ÇOCUĞA YARDIM YAĞIYOR
Tarih : 15 Aralık 2016, 10:33
Puan Ver : Şehit Cenazesindeki O Çocuğa Yardım Yağıyor(9/10)9


 



 






Mehmet Ali şehit cenazesinde yırtık ayakkabısı ile dikkat çekse de gurur dolu bakışları da ilgi odağı olmuştu. Annesi oğlu ile ilgili olarak "Mehmet Ali'nin ayağındaki yırtık ayakkabıları da teyzesinin oğlu vermişti. Top oynamayı çok sever ama krampon alamayacağımızı bildiği için istemez. ‘Anne biz ne bulursak onu giyeriz' der.”  Açıklamasını yaptı.



Adana Aladağ çok kısa süre önce yurt yangını faciası ile üzülmüştü ki şimdi de şehit haberi ile bir kez daha yıkıldı. Şehit polisler 31 yaşındaki Adem Oğuz ile 22 yaşındaki Mehmet Atacı Adana Aladağ'da toprağa verildi. Cenazede ön saflarda yerini alan bir çocuk ise gözlerden kaçmadı. Adem Ağabeyinin tabutunun başından bir an olsun ayrılmayan o vakurlu çocuk. Sırtında ince bir yelek ve yırtık ayakkabıları ile cenaze törenine katılmıştı. Sonradan şehidin teyzesinin oğlu olduğu öğrenildi.



Mehmet Ali'nin görüntüsü basına yansıdıktan sonra mahalle muhtarını arayan bazı vatandaşlar Mehmet Ali'ye giysi yardımı yapmak istediklerini belirttiler. Şehididn teyzesi, Mehmet Ali'nin annesi ise cenaze sonrasında “Hep içine kapanıktır, hep üzgündür yüzü” dediği oğlunun, kuzeni olan Adem Ağabey'ini çok sevdiğini ifade eden anne, “Adem en son oğluma polis kıyafeti hediye getirmişti. Mehmet Ali de bayramda giymişti kıyafetini. Zaten hep yakınlarımızın verdiklerini giyinir benim çocuklarım. Cenazede Mehmet Ali herkesin arasından sıyrılıp en öne geçti, karşımdaydı. Her zamanki gibi o gün de suskundu, içine kapanmıştı” dedi.



 



kaynak:7/24





 



 








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