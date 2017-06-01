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şehit düşen 6 askerin cenazesi ankara adli tıp kurumunda

ŞEHİT DÜŞEN 6 ASKERİN CENAZESİ ANKARA ADLİ TIP KURUMUNDA

Şırnak'ta düşen askeri helikopterde şehit olan 13 askerden, aralarında 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Aydın'ın da bulunduğu 6 askerin cenazesi, otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumuna getirildi.

Tarih : 01 Haziran 2017, 14:57
Puan Ver : Şehit Düşen 6 Askerin Cenazesi Ankara Adli Tıp Kurumunda(8/10)10


Şırnak'ta düşen askeri helikopterde şehit olan 13 askerden aralarında 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Aydoğan Aydın'ın da bulunduğu 6 askerin cenazesi, otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumuna getirildi.



Şırnak Şenoba Tugay Komutanlığı'ndan kalkan ve kısa bir süre sonra yüksek gerilim hatlarına takılması sonucu düşen helikopterde şehit olan 13 askerden, Tümgeneral Aydoğan Aydın, Albay Oğuzhan Küçükdemirkol, Yüzbaşı İlker Acar, Pilot Üsteğmen Aldülmüttalip Kesikbaş, Teknik Başçavuş Fevzi Kıral ve Piyade Uzman Çavuş Hakan İncekar'ın otopsi işlemleri Ankara Adli Tıp Kurumunda başladı.



 



kaynak:sabah








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