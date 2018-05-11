Başakşehir Şampiyonluk Umudunu Son Haftaya Taşıdı!
Akşener'den İsterse Yardımcısı Olurum Diyen Chp Adayı İnce'ye Cevap!
6 Yaşındaki Çocuk, Polisi Arayıp Yardım İstedi: Yetişin Annemi Dövüyor
Kocasını Metresiyle Basan Öfkeli Kadın, Havalimanını Birbirine Kattı
Bakanlık Personeli 100 Kişi Hastanelik Oldu!
Afrin Kahramanları İstanbul'a Geri Döndü!
Bakan Müjdeyi Verdi! Binlerce Personel Alınacak
Yakın Doğu Üniversitesi, Çukurova Basketbol'u Yenerek Finale Yükseldi
Zafer Getiren Reklamlara İmza Atmışlardı, Ak Parti'den Ayrıldılar!
Şehit Eşi, Karamollaoğlu'na Meydan Okudu!
70 Öğrenci 'kestir Git'in Tuzağına Düştü! Davacılar
Arda Turan'ın Babası Hastaneye Kaldırıldı!
F-35 Uçaklarının İlk Partisi 2018'de Türkiye'de! İşte Tüm Özellikleri
Doların Ateşi Yeniden Yükseldi! Kritik Seviyenin Üstünü Gördü
Akşener'den Cem Uzan Vaadi: Çiftçi Mazotu 1,5 Liradan Kullanacak
Bayern Münih'ten İki İmza Birden
Mezar Hırsızları Taş Kesilmiş At Cesedi Buldu
Araç Sahiplerine Müjde! Karayolu Geçiş Cezalarını İndirecek Yasa Teklifi Tbmm'ye Sunuldu!
Eski Zaman Gazetesi Yazarlarına Tahliye!
Fenerbahçe'nin Yıldızı Dünya Kupasına Gidiyor

ŞEHİT EŞİ, KARAMOLLAOĞLU'NA MEYDAN OKUDU!


Şehit eşi, Karamollaoğlu'na meydan okudu!
Tarih : 11 Mayıs 2018, 20:50
Puan Ver : Şehit Eşi, Karamollaoğlu'na Meydan Okudu!(5/10)1

Seçim startını İstanbul'da veren Saadet Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, Fatih Sultan Mehmet'in türbesini ziyaret etti. Karamollaoğlu, dua ettiği sırada 15 Temmuz şehidi İbrahim Yılmaz'ın eşi Esma Yılmaz'ın tepkisiyle karşılaştı.

"ERBAKAN HOCAMIN YOLUNDAN ADAM GİBİ GİDİN"

Karamollaoğlu, "Benim kocam şehit oldu. 15 Temmuz'a tiyatro diyenlerle bir arada olmak size yakışmıyor. Erbakan hocamın yolundan adam gibi gidin." diyen Esma Yılmaz'ın yanına gitti. Esra Yılmaz'ın tepkisinin devam etmesi üzerine Karamollaoğlu, "Kızım sana Allah akıl fikir versin" diyerek karşılık cevap verdi. Esma Yılmaz, gruptan bazı kişiler tarafından buradan uzaklaştırıldı.

"İNSANLAR YAKINLARINI KAYBEDİNCE MAKUL DÜŞÜNEMİYOR"

Temel Karamollaoğlu, "İnsanlar yakınlarını kaybedince o acıyla hakikatten makul düşünemiyorlar. Diyecek bir şey yok" ifadesini kullandı. "Bana 'provokasyon yapmaya mı geldin?' diyorlar" diyen Esra Yılmaz ise amacının provokasyon olmadığını belirtti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Şehit  Eşi  Karamollaoğlu  Na  Meydan  Okudu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER