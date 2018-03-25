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Şehit eşinden yürek dağlayan soru: İkizlerini kime emanet edeceksin

ŞEHİT EŞİNDEN YÜREK DAĞLAYAN SORU: İKİZLERİNİ KİME EMANET EDECEKSİN

Batman Hasankeyf'teki Mava Dağı'nda PKK'ya yönelik operasyonda şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş'un cenazesinde acılı eşin "İkizlerini kime emanet edeceksin" sorusu yürekleri dağladı.

Tarih : 25 Mart 2018, 20:50
Puan Ver : Şehit Eşinden Yürek Dağlayan Soru: İkizlerini Kime Emanet Edeceksin(10/10)6

Batman'ın Hasankeyf ilçesine bağlı Kelekçi köyü Mava Dağı'ndaki terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş İbrahim Çetin, memleketi Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

5 YAŞINDAKİ KIZLARI ŞEHİDİ ASKER KIYAFETİYLE BEKLEDİ

Çetin'in (31), Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morgundan alınan naaşı, İstasyon Mahallesi'ndeki babaevine getirilerek helallik alındı. Şehit Çetin'in 5 yaşındaki kızları Yağmur ve Nehir, asker kıyafetiyle babalarını bekledi.

ACILI EŞİN "İKİZLERİNİ KİME EMANET EDECEKSİN" SÖZLERİ YÜREK DAĞLADI

Helallik alınırken, şehidin babası Salih, annesi Cennet, eşi Zehra ve kızları tabuta sarılarak vedalaştı. Anne Cennet Çetin'in, "Yavrum, vatan sağolsun. 20 senedir abinin acısını çekiyordum. Senin acına nasıl dayanırım?" diye gözyaşı dökerken, eşi Zehra'nın, "İkizlerini kime emanet edeceksin. Gül yüzlüm, kömür gözlüm." sözleri herkesi duygulandırdı. Daha sonra, şehit asker için Ulu Cami'de tören düzenlendi. Çetin'in naaşı, öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından, Sandıklı Şehir Mezarlığı şehitliğinde toprağa verildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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