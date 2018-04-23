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Şehit Kızı Milli Savunma Bakanlığı Koltuğuna Oturdu: İlk İcraat Kadın Rütbeli Sayısını Artırmak
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Şehit Kızı Milli Savunma Bakanlığı Koltuğuna Oturdu: İlk İcraat Kadın Rütbeli Sayısını Artırmak

ŞEHİT KIZI MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI KOLTUĞUNA OTURDU: İLK İCRAAT KADIN RÜTBELİ SAYISINI ARTIRMAK

Milli Savunma Bakanı, 23 Nisan dolayısıyla makamını Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Serdar Ege'nin kızı Elvan Ege'ye devretti. Şehit kızı ilk icraatlarından bahsetti.

Tarih : 23 Nisan 2018, 14:20
Puan Ver : Şehit Kızı Milli Savunma Bakanlığı Koltuğuna Oturdu: İlk İcraat Kadın Rütbeli Sayısını Artırmak(5/10)1

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makamını Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Serdar Ege'nin kızı Elvan Ege'ye devretti.

MİLLİ SAVUNMA BAKANI KOLTUĞUNU ŞEHİT KIZINA VERDİ

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda koltuğunu Elvan Ege'ye devretti.

Yeni Bakan Elvan Ege, tüm bakanlık bürokratlarıyla koordinasyon toplantısı yapıp, bürokratlarını dinledi ve talimatlar verdi.

"ASKER OLMAK HAYATINDAN VAZGEÇMEK DEMEKTİR"

Ege, "Asker olmak zordur. Asker olmak demek hayatından, ailesinden vazgeçip vatanı için her şeyi yapabilmek, onurlu duruş sergilemektir. Ama onun yaşadığı gurur, o zamanki mutluluk hiçbir şeye değişilmez" dedi.

İLK İCRAATI RÜTBELİ KADIN ASKERLERİN SAYISINI ARTIRMAK

Ege, ilk icraatı olarak Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki kadın rütbeli asker sayısının artırılacağının müjdesini verdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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