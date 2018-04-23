Milli Savunma Bakanı, 23 Nisan dolayısıyla makamını Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Serdar Ege'nin kızı Elvan Ege'ye devretti. Şehit kızı ilk icraatlarından bahsetti.

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makamını Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Serdar Ege'nin kızı Elvan Ege'ye devretti.

MİLLİ SAVUNMA BAKANI KOLTUĞUNU ŞEHİT KIZINA VERDİ

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda koltuğunu Elvan Ege'ye devretti.

Yeni Bakan Elvan Ege, tüm bakanlık bürokratlarıyla koordinasyon toplantısı yapıp, bürokratlarını dinledi ve talimatlar verdi.

"ASKER OLMAK HAYATINDAN VAZGEÇMEK DEMEKTİR"

Ege, "Asker olmak zordur. Asker olmak demek hayatından, ailesinden vazgeçip vatanı için her şeyi yapabilmek, onurlu duruş sergilemektir. Ama onun yaşadığı gurur, o zamanki mutluluk hiçbir şeye değişilmez" dedi.

İLK İCRAATI RÜTBELİ KADIN ASKERLERİN SAYISINI ARTIRMAK

Ege, ilk icraatı olarak Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki kadın rütbeli asker sayısının artırılacağının müjdesini verdi.

Kaynak: haberinburada