'esad Görevi Bırakıyor'
Cuma Gününe Dikkat! Seferler...
Mersin'de Şoke Eden Görüntü!
Hakkari'de 15 Gün Süreyle 'özel Güvenlik Bölgesi' Uygulaması
Chp'den 'anayasa' Yorumu: İktidar Havlu Attı
İnanılmaz! Devlet Başkanı Porno İzlerken Yakalandı!
Meteoroloji'den Uyarı...
Pkk'nın Kaçırdığı Kız Çocuğu Güvenlik Güçlerine Sığındı
İrem Derici 50 Kiloya Kadar Düştü
Lavrov Ve Mistura Telefonda Görüştü
Ticari Taksiler Yenilendi
Anayasa Komisyonu'nda Tartışma Çıktı
Asgari Ücret 1600 Tl Olmalı
Galatasaray'ın Vazgeçilmezi Yine Muslera
Rokanın Kanı Temizleyici Özelliği Var
Ateşkes Görüşmelerine Bm Desteği
İsrail'den Çok Sert Tehdit: Bunu Savaş İlanı Olarak Kabul Ederiz
Kimsesiz Çocuklara Memuriyet Yolu Açıldı!
Konut Fiyat Endeksi Ekimde Yıllık Yüzde 13 Arttı
Çorum'da Fetö/Pdy Operasyonunda 4 Tutuklama

ŞEHİT MEHMET ÜNAL SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI


ŞEHİT MEHMET ÜNAL SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Tarih : 27 Aralık 2016, 15:50
Puan Ver : Şehit Mehmet Ünal Son Yolculuğuna Uğurlandı(9/10)9


Fırat Kalkanı Harekatı'nda yaralanan ve Gaziantep'te tedavi gördüğü hastanede şehit olan sözleşmeli er Mehmet Ünal'ın cenazesi, memleketi Yozgat'ın Sorgun ilçesinde toprağa verildi.



Şehit Mehmet Ünal'ın (22) naaşı, Sorgun Devlet Hastanesi morgundan alınarak konvoy eşliğinde Belediye Meydanı'na getirildi. Meydanda öğle namazı sonrası şehit için tören düzenlendi.



Tören öncesi, şehidin ailesi ve yakınları, tabutun başında gözyaşı döktü.



Şehidin annesi Perihan Ünal, oğlunun tabutuna sarılıp fotoğrafını öperek, "Kuzum, kokusuna kurban olduğum oğlum, senin yerine Fazlı'yı salacağım. Düşmanlar çatlasın." diyerek gözyaşı döktü.



Şehidin, yılbaşı sonrasında evlilik hazırlığı yaptığı nişanlısı Özge Utku da asker kıyafeti giyerek törene katıldı. Tabuta sarılan Özge, nişanlısının fotoğrafını öptü.



Ünal'ın öz geçmişinin okunmasından sonra İl Müftü Vekili Süleyman Eroğlu, cenaze namazını kıldırdı.



Şehidin naaşı, tekbirler eşliğinde ilçedeki Karşıyaka Mezarlığına defnedildi.



Törene, şehidin ailesi ve yakınları, Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, AK Parti Yozgat Milletvekili Ertuğrul Soysal, Kara Kuvvetleri EDOK Okullar Komutanı Tuğgeneral Erdem Murat Tatlı, Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, İl Jandarma Komutanı Albay Selçuk Yıldırım ve vatandaşlar katıldı.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Şehit  Mehmet  Ünal  Son  Yolculuğuna  Uğurlandı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER