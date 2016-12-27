

Fırat Kalkanı Harekatı'nda yaralanan ve Gaziantep'te tedavi gördüğü hastanede şehit olan sözleşmeli er Mehmet Ünal'ın cenazesi, memleketi Yozgat'ın Sorgun ilçesinde toprağa verildi.







Şehit Mehmet Ünal'ın (22) naaşı, Sorgun Devlet Hastanesi morgundan alınarak konvoy eşliğinde Belediye Meydanı'na getirildi. Meydanda öğle namazı sonrası şehit için tören düzenlendi.







Tören öncesi, şehidin ailesi ve yakınları, tabutun başında gözyaşı döktü.







Şehidin annesi Perihan Ünal, oğlunun tabutuna sarılıp fotoğrafını öperek, "Kuzum, kokusuna kurban olduğum oğlum, senin yerine Fazlı'yı salacağım. Düşmanlar çatlasın." diyerek gözyaşı döktü.







Şehidin, yılbaşı sonrasında evlilik hazırlığı yaptığı nişanlısı Özge Utku da asker kıyafeti giyerek törene katıldı. Tabuta sarılan Özge, nişanlısının fotoğrafını öptü.







Ünal'ın öz geçmişinin okunmasından sonra İl Müftü Vekili Süleyman Eroğlu, cenaze namazını kıldırdı.







Şehidin naaşı, tekbirler eşliğinde ilçedeki Karşıyaka Mezarlığına defnedildi.







Törene, şehidin ailesi ve yakınları, Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, AK Parti Yozgat Milletvekili Ertuğrul Soysal, Kara Kuvvetleri EDOK Okullar Komutanı Tuğgeneral Erdem Murat Tatlı, Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, İl Jandarma Komutanı Albay Selçuk Yıldırım ve vatandaşlar katıldı.







kaynak:sabah