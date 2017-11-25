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Şehit Öğretmenin Annesi, Çankaya Köşkün'deki Davete Atatürk Bandanasıyla Katıldı

ŞEHİT ÖĞRETMENİN ANNESİ, ÇANKAYA KÖŞKÜN'DEKİ DAVETE ATATÜRK BANDANASIYLA KATILDI

Çankaya Köşkü'ndeki Öğretmenler Günü etkinliğinde şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın annesi Zehra Yalçın, onur konuğuydu. Anne Yalçın, köşke Atatürk imzalı bandanayla geldi.

Tarih : 25 Kasım 2017, 17:00
Puan Ver : Şehit Öğretmenin Annesi, Çankaya Köşkün'deki Davete Atatürk Bandanasıyla Katıldı(6/10)2

Başbakan Binali Yıldırım, dün Çankaya Köşkü'nde öğretmenlerle buluştu. Yıldırım'a Öğretmenler Günü dolayısıyla gerçekleşen etkinlikte, emekli öğretmen eşi Semiha Yıldırım da eşlik etti.

ATATÜRK İMZALI BANDANAYLA GELDİ

Semiha Yıldırım, etkinlik boyunca Batman'ın Kozluk ilçesinde PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen 22 yaşındaki müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın annesi Zehra Yalçın yanında oturdu. Duygusal anlar yaşandı. Aybüke Yalçın'ın annesi Zehra Yalçın'ın yemeğe Atatürk imzalı bandanayla katılması dikkat çekti.

"KOZLUK'TA İLK KEZ KUTLAMA YAPILMIŞTI"

Anne Zehra Yalçın kızı hayattayken geçirdikleri son Öğretmenler Günü'nü gözyaşları içinde güçlükle anlattı.

Geçen yılki Öğretmenler Günü'nde rahmetli kızının görev yaptığı Kozluk ilçesine gittiğini ve o gün kızının yanında olduğunu belirten anne Yalçın,"Geçen yıl çok güzel bir program düzenlemişlerdi. Kozluk'ta ilk defa yapılmış öyle bir program, Öğretmenler Günü nedeniyle. Zaten kızım düzenledi. Çok güzeldi, harikaydı." diye konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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