Başbakan Binali Yıldırım, dün Çankaya Köşkü'nde öğretmenlerle buluştu. Yıldırım'a Öğretmenler Günü dolayısıyla gerçekleşen etkinlikte, emekli öğretmen eşi Semiha Yıldırım da eşlik etti.

ATATÜRK İMZALI BANDANAYLA GELDİ

Semiha Yıldırım, etkinlik boyunca Batman'ın Kozluk ilçesinde PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen 22 yaşındaki müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın annesi Zehra Yalçın yanında oturdu. Duygusal anlar yaşandı. Aybüke Yalçın'ın annesi Zehra Yalçın'ın yemeğe Atatürk imzalı bandanayla katılması dikkat çekti.

"KOZLUK'TA İLK KEZ KUTLAMA YAPILMIŞTI"

Anne Zehra Yalçın kızı hayattayken geçirdikleri son Öğretmenler Günü'nü gözyaşları içinde güçlükle anlattı.

Geçen yılki Öğretmenler Günü'nde rahmetli kızının görev yaptığı Kozluk ilçesine gittiğini ve o gün kızının yanında olduğunu belirten anne Yalçın,"Geçen yıl çok güzel bir program düzenlemişlerdi. Kozluk'ta ilk defa yapılmış öyle bir program, Öğretmenler Günü nedeniyle. Zaten kızım düzenledi. Çok güzeldi, harikaydı." diye konuştu.

Kaynak: haberinburada