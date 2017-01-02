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ŞEHİT OLAN POLİS MEMURU YILDIZ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI


ŞEHİT OLAN POLİS MEMURU YILDIZ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Tarih : 02 Ocak 2017, 15:40
Puan Ver : Şehit Olan Polis Memuru Yıldız Son Yolculuğuna Uğurlandı(8/10)10


İstanbul'da bir gece kulübüne düzenlenen terör saldırısında şehit olan polis memuru Burak Yıldız, memleketi Mersin'de son yolculuğuna uğurlandı.



Yıldız'ın naaşı, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morgundan alındıktan sonra Korukent Mahallesi'ndeki babaevine götürüldü. Burada helallik alınmasının ardından Yıldız'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, törenin düzenleneceği Muğdat Camisi'ne getirildi.



Törene, şehidin annesi Aslı, ablası Leyla ile İstanbul'da polis olan ağabeyi Murat Yıldız ve yakınlarının yanı sıra Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Vali Özdemir Çakacak, Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, askeri ve mülki erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı.



Bakan Elvan'ın eşi Zeliha Elvan, Vali Çakacak'ın eşi Kevser Çakacak ile kadın polisler, tören boyunca acılı anne ile ablanın elini tutarak, teskin etti.



Yeğeni için saf tutan şehidin dayısı Ahmet Dursun'a da soğuktan korunması için polisler tarafından polis yeleği verildi.



İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, törendeki konuşmasında, Yıldız'ın, ülkenin birlik ve bütünlüğünü korumak, milletin huzurunu sağlamak uğruna şehit olduğunu belirterek, "Bilinmelidir ki milli birlik ve bütünlüğümüze karşı yapılan bu saldırılar, kahraman güvenlik güçlerimizin kararlı duruşu, gayret ve çabalarıyla bertaraf edilecektir. Bu coğrafyada, Sultan Alparslan'dan bu yana devam eden kutlu yürüyüşümüzü, bu tür terör saldırıları ve şer odaklarının hain planları asla durduramayacaktır." dedi.



Kılınan cenaze namazının ardından şehidin tabutu, tören mangası tarafından cenaze aracına götürüldü. Bu sırada şehidin ablası Leyla Yıldız gözyaşlarına boğulurken, fenalaşan anne Aslı Yıldız ambulansla hastaneye kaldırıldı.



Yıldız'ın naaşı, Mersin Şehir Mezarlığındaki şehitlikte defnedildi.



 



kaynak:sabah








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