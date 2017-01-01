

Şehidin cenazesi meslek arkadaşları tarafından cenaze arabasına konuldu. Şehidin mesai arkadaşları cenaze aracının arkasından dualar ederken yakınları ise göz yaşlarına boğuldu. Şehidin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.







ACI HABER BABA EVİNE ULAŞTI







Burak Yıldız'ın şehit olduğu haberi, Mersin'deki baba evine ateş düşürdü. Sabah saatlerinde şehit Burak Yıldız'ın merkez Toroslar İlçesi Atakent Mahallesi Cumhuriyet Evleri Konutları'nda bulunan Yıldız ailesinin evine giden Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, acı haberi verdi.







Şehit Yıldız'ın babasının bir süre önce vefat ettiği belirtilirken acı haberi alan anne Aslı Yıldız sinir krizleri geçirdi. Şehit annesi Aslı Yıldız'a, sağlık görevlileri müdahale etti. Haberi alan Burak Yıldız'ın yakınlarının akın ettiği eve bayrak asıldı.Bekar olan şehit polis Burak Yıldız'ın ağabeyi Murat Yıldız'ın da İstanbul'da polis memuru olarak görev yaptığı belirtildi.