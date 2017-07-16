Niğde'de 15 Temmuz etkinlikleri kapsamında vatandaşlara hitap eden Şehit Ömer Halisdemir'in babası, "Bizi yalnız bırakmadığınız için tüm Türkiye'ye teşekkür ediyorum" dedi.

Niğde'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında vatandaşlar, darbe girişiminin seyrini değiştiren ve darbeye karşı direnişin temsili haline gelen şehit Ömer Halisdemir Meydanı'nda toplandı.

VATANDAŞLAR ÖMER HALİSDEMİR MEYDANINA YÜRÜDÜ

İlk olarak Derbent Kavşağı'nda Ömer Halisdemir Meydanı'na kadar yürüyüş gerçekleştirildi. Mehter Takımı'nın eşlik ettiği yürüyüşte dev Türk bayrakları açıldı. Ömer Halisdemir Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan, 15 Temmuz Kahramanı Ömer Halisdemir'in babası Hasan Hüseyin Halisdemir, protokol üyeleri ve binlerce vatandaş katıldı.

"1 YILDIR BİZİ DESTEKLEYENLERE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Toplanan kalabalığa konuşan 15 Temmuz kahramanı şehit Ömer Halisdemir'in babası Hasan Hüseyin Halisdemir, "Bizleri yalnız bırakmadığınız için tüm Türkiye'ye teşekkür ediyorum.1 yıldır bizi destekledikleri için sonsuz teşekkür ediyorum. Bilhassa annelere teşekkür ediyorum, yüzde 60 Ömer Halisdemir isimleri koyduğu için" dedi.

Kaynak: haberinburada