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Şehit Pilot İçin İncirlik'te Tören Düzenlendi! Eşinin Feryadı Yürekleri Dağladı: Nasıl Gittin
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Şehit Pilot İçin İncirlik'te Tören Düzenlendi! Eşinin Feryadı Yürekleri Dağladı: Nasıl Gittin

ŞEHİT PİLOT İÇİN İNCİRLİK'TE TÖREN DÜZENLENDİ! EŞİNİN FERYADI YÜREKLERİ DAĞLADI: NASIL GİTTİN

Nevşehir'de düşen F-16'da şehit olan pilot Üsteğmen Yasin Boy için İncirlik'te düzenlenen törende, anne ve babası ayakta zor dururken, eşinin ise "Nasıl gittin" diyerek feryat etmesi yürekleri dağladı.

Tarih : 23 Mart 2018, 13:30
Puan Ver : Şehit Pilot İçin İncirlik'te Tören Düzenlendi! Eşinin Feryadı Yürekleri Dağladı: Nasıl Gittin(8/10)4

Nevşehir'in Gülşehir ilçesi Ovaören Köyü yakınlarında eğitim uçuşu sırasında düşen F-16 savaş uçağının şehit olan pilot Üsteğmen Yasin Boy'un (32) cenazesi, Kapadokya Havalimanı'ndaki uğurlama töreninin ardından uçağın kalkış yaptığı, Adana'daki İncirlik Üssü 10'uncu Tanker Üs Komutanlığı'na getirildi.

TÖREN DÜZENLENDİ, 4 YAŞINDAKİ OĞLU DA ORADAYDI

Evli ve 1 çocuk babası Şehit Havacı Üsteğmen Yasin Boy için 10'ncu Tanker Üs Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Törene, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Muharip Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, 6'ncı Mekanize Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Hakan Atınç, şehidin silah arkadaşları, babası Ramazan, annesi Gül, astsubay ağabeyi Levent, eşi Çağla Boy ile 4 yaşındaki oğulları Meriç katıldı.

ANNE VE BABASI AYAKTA ZOR DURDU, EŞİNİN FERYADI YÜREK DAĞLADI

Şehidin anne ve babası yakınlarının desteği ile ayakta dururken, Çağla Boy, şehit eşinin tabutuna sarılıp öptükten sonra, "Nasıl gittin" diyerek gözyaşı döktü. Törenin ardından şehidin cenazesi uçağa götürülürken, ağabeyi Levent Boy, asker selamı verdi.

CENAZESİ, ASKERİ UÇAKLA SAMSUNA GÖTÜRÜLDÜ

Şehit Yasin Boy'un cenazesi, törenin ardından toprağa verilmek üzere askeri uçakla memleketi Samsun'a götürüldü.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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