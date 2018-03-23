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ŞEHİT PİLOTUN ATEŞİ SAMSUN'U YAKTI! AİLESİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU


Şehit pilotun ateşi Samsun'u yaktı! Ailesi gözyaşlarına boğuldu
Tarih : 23 Mart 2018, 08:50
Puan Ver : Şehit Pilotun Ateşi Samsun'u Yaktı! Ailesi Gözyaşlarına Boğuldu(6/10)2

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde eğitim uçuşu sırasında düşen F-16 savaş uçağında şehit olan Pilot Üsteğmen Yasin Boy'un memleketi belli oldu.

BABA OCAĞINA ACI HABER ULAŞTI

Samsun doğumlu olan Yasin Boy'un İlkadım ilçesi Zeytinlik mahallesindeki baba ocağına, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları tarafından acı haber ulaştırıldı. Oğullarının şehit haberini alan anne Güllü Boy ve baba Ramazan Boy gözyaşlarına boğuldu.

ŞEHİT EVİ, TÜRK BAYRAĞI İLE DONATILDI

Şehit evinin önüne İlkadım Belediyesi tarafından taziye çadırı kurulurken, baba ocağı da Türk bayrağı ile donatıldı.

EVLİ VE 3 ÇOCUK BABASIYDI, ABİSİ DE ASTSUBAY

Üç kardeş olan Şehit Pilot Üsteğmen Yasin Boy'un evli ve bir çocuk babası olduğu belirtilirken, abisinin de Ankara'da astsubay olarak görev yaptığı öğrenildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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