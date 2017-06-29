

Bekar olan polis şehit Muhammed Ali Mevlüt Dündar'ın, cenazesi dün akşam saatlerinde memleketi karaman'a getirildi. bugün morgdan alınan şehidin cenazesi helallik için baba evine götürüldü, ardından törenin yapılacağı 15 Temmuz Aktekke Meydanı'na getirildi.







FELÇLİ BABASI AMBULANSLA GETİRİLDİ







Oğlu şehit düşmeden saatler önce idrar yollarındaki enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırılan felçli baba İdris Dündar ise ambulansla tören alına getirilerek, tabutun yaklaşık 10 metre ilerisinde ambulans içinde bekletildi. İdris Dündar'a, polis oğlunun şehit olduğu haberinin ambulansa bindirildiği sırada verildiği öğrenildi.







Şehidin dedeleri Mevlüt Dündar ve Osman Gürbüz, yaşlılık nedeniyle yürüyemedikleri için tekerlekli sandalye ile tören alına getirildi.







kaynak:miliyet