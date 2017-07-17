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Şehit Polise İftira Atan FETÖ'cü Savcıyı da Çileden Çıkardı: Artık Yeter

ŞEHİT POLİSE İFTİRA ATAN FETÖ'CÜ SAVCIYI DA ÇİLEDEN ÇIKARDI: ARTIK YETER

Cumhurbaşkanına suikast girişimi davasında, şehit ettiği polis için sık sık gerçek dışı ifadeler kullanan FETÖ'cüye daha fazla dayanamayan duruşma savcısı "Artık yeter. Sen daha neyin dedikodusunu yapıyorsun" dedi.

Tarih : 17 Temmuz 2017, 19:10
Puan Ver : Şehit Polise İftira Atan Fetö'cü Savcıyı Da Çileden Çıkardı: Artık Yeter(5/10)1

Cumhurbaşkanına suikast girişimi davasında duruşma savcısı sanıklardan İsmail Yiğit'in şehit polis memurları ile ilgili 'Şaibe' iddiasına isyan etti ve 'Artık Yeter' dedi.

Sanıklardan Özel Kuvvetlerde görevli eski Yüzbaşı İsmail Yiğit deliller üzerine yaptığı konuşmasında, şehit polis memurları Mehmet Çetin ve Nedip Cengiz Eker'in ölümleri ile ilgili iddianamede ölüm raporlarının gizlendiğini ve şaibe bulunduğu sözlerine sert tepki gösterdi.

"SEN DAHA NEYİN DEDİKODUSUNU YAPIYORSUN"

Duruşma Savcısı Ali Cenk Düzgün, sanıkların her sataşmalarına cevap vermek istemediğini belirterek, "Artık yeter. İddianamede şehit polis memurlarının ölümleri ile ilgili iki rapor var. Bu tür olaylarda ölüm nedeninin belli olması için otopsi ve kriminal raporlar önemlidir. İddianamede bulunan raporlarda şehit polis memuru Mehmet Çetin'i şehit eden silahta Şükrü Seymen'e ait biyolojik kalıntılar bulunduğu belirtilmiştir. Nedip Cengiz Eker vücudundan çıkan kurşun çekirdeğinin de sanıkların kullandığı silaha ait olduğu belirtilmiştir. Bunlar İzmir Kriminal Şube tarafından ortaya çıkarıldı. Sen daha neyin dedikodusunu yapıyorsun" diyerek tepkisini gösterdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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