ŞEHİT SORGULAMA EKRANI YENİDEN AÇILDI! ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN
Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden erişime açtığı ve bir süre sonra yoğunluk nedeniyle durdurduğu şehit bilgisi sorgulama ekranı, E-Devlet sistemi içerisine dahil edildi. 1853 - 1928 yılları arasında şehit düşen kişilerin bilgilerinin yer aldığı sisteme ad-soyad yazılarak ulaşılabiliyor.
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Sistemde yer alan savaş kayıtları ise şu şekilde:
Kırım Savaşı (1853 - 1856)
Osmanlı - Rus Savaşı (1877 - 1878/ 93 Harbi)
Osmanlı - Yunan Savaşı (1897)
Trablusgarp Savaşı (1911)
Balkan Savaşları (1912 - 1913)
Birinci Dünya Savaşı (1914 - 1918)
Kurtuluş Savaşı (1919 - 1922)
Kaynak: haberinburada
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