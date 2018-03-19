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Şehitler gününde terör örgütüne ağır darbe!

ŞEHİTLER GÜNÜNDE TERÖR ÖRGÜTÜNE AĞIR DARBE!

Türk Silahlı Kuvvetlerince Türkiye ve Irak'ın kuzeyinde düzenlenen operasyonlarda 16 terörist etkisiz hale getirildi.

Tarih : 19 Mart 2018, 00:00
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Türk Silahlı Kuvvetlerince Irak'ın kuzeyindeki terör örgütü PKK kamplarına yönelik operasyonda 5 terörist, Diyarbakır, Bingöl, Ağrı ve Şırnak'ta ise 11 terörist etkisiz hale getirildi.

KUZEY IRAK'A HAVA DESTEKLİ OPERASYON DÜZENLENDİ

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki 3. Piyade Tümen Komutanlığına bağlı 34. Hudut Tugay Komutanlığı ile Dağ ve Komando Tugay Komutanlığınca 10 Mart'ta PKK'lı teröristlerin sınırın Irak tarafındaki kamplarına yönelik başlatılan hava destekli operasyon düzenlendi.

BİRİ SAĞ 5 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Güvenlik güçlerince Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Kani Rash bölgelerindeki teröristlere yönelik hava destekli operasyonda biri sağ 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

ÇOK SAYIDA MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklama, iç güvenlik operasyonları kapsamında bugün Şırnak'ta, biri (sözde YJA Star sorumlusu, sözde Gabar Cephe Sorumlu yardımcısı olduğu değerlendirilen) 3 kadın terörist, Bingöl'de 3 terörist, Ağrı'da 2 terörist ve Diyarbakır'da 3 teröristin silah ve mühimmatlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği belirtildi.

3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda M-16, biksi ve 2 uzun namlulu silah, antitank mühimmatı, 50 kilogram amonyum nitrat, 20 litre benzin ile yaşam ve tıbbi malzemeler ele geçirildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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