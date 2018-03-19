ŞEHİTLER GÜNÜNDE TERÖR ÖRGÜTÜNE AĞIR DARBE!
Türk Silahlı Kuvvetlerince Türkiye ve Irak'ın kuzeyinde düzenlenen operasyonlarda 16 terörist etkisiz hale getirildi.
Türk Silahlı Kuvvetlerince Irak'ın kuzeyindeki terör örgütü PKK kamplarına yönelik operasyonda 5 terörist, Diyarbakır, Bingöl, Ağrı ve Şırnak'ta ise 11 terörist etkisiz hale getirildi.
KUZEY IRAK'A HAVA DESTEKLİ OPERASYON DÜZENLENDİ
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki 3. Piyade Tümen Komutanlığına bağlı 34. Hudut Tugay Komutanlığı ile Dağ ve Komando Tugay Komutanlığınca 10 Mart'ta PKK'lı teröristlerin sınırın Irak tarafındaki kamplarına yönelik başlatılan hava destekli operasyon düzenlendi.
BİRİ SAĞ 5 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Güvenlik güçlerince Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Kani Rash bölgelerindeki teröristlere yönelik hava destekli operasyonda biri sağ 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
ÇOK SAYIDA MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklama, iç güvenlik operasyonları kapsamında bugün Şırnak'ta, biri (sözde YJA Star sorumlusu, sözde Gabar Cephe Sorumlu yardımcısı olduğu değerlendirilen) 3 kadın terörist, Bingöl'de 3 terörist, Ağrı'da 2 terörist ve Diyarbakır'da 3 teröristin silah ve mühimmatlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği belirtildi.
3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda M-16, biksi ve 2 uzun namlulu silah, antitank mühimmatı, 50 kilogram amonyum nitrat, 20 litre benzin ile yaşam ve tıbbi malzemeler ele geçirildi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Son Dakika! Erdoğan, Çanakkale Köprüsü'nün Açılış Tarihini Açıkladı
- Son Dakika! Bahçeli, Mhp Genel Başkanlığına Yeniden Seçildi
- Hollywood'a Göz Diken Suudi Prens, Abd Yıldızlarına Kucak Açtı
- Hayat Hikayesini Anlattı, Hakkındaki Tüm İddialara Cevap Verdi
- Pazar Gezmesinde Olanlar Dikkat! Meteoroloji Sağanak İçin Saat Verdi
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Suudi Arabistan Veliaht Prensi, Annesiyle Babasının Görüşmesine İzin Vermiyor
- Sabah İş, Akşam Hücre! Ultra Lüks Bir Kayak Merkezi Değil, Dünyanın En Modern Hapishanesi
- Çin'den Abd'ye Nota! Dünya Devleri Tayvan'da Karşı Karşıya Geldi
- Tek Motorlu Uçak, Yaşlı Kadının Evine Düştü: 10 Ölü
- Cinsel İlişki Robotları İle İlişkiye Girmek Erkekleri Psikopat Katillere Çevirebilir
Bu Haberle İlgili Yorumlar