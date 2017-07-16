ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ BOŞALDI, MEYDANLAR DOLDU TAŞTI
İstanbul Emniyet Müdürlüğü önündeki "Demokrasi nöbeti" etkinliği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki törenlerin bitmesinin ardından doldu taştı.
Fatih Belediyesi'nin, İstanbul Emniyet Müdürlüğü önünde organize ettiği "Demokrasi nöbeti" etkinliği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki törenlerin bitmesinin ardından doldu taştı.
MEYDANLARA AKIN ETTİLER
15 Temmuz darbe girişiminin birinci yıldönümünde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde düzenlenen törenlerin sona ermesiyle halk demokrasi nöbetlerinin tutulacağı meydanlara akın etti.
CADDE KIRMIZI BEYAZA BOYANDI
Bu meydanların en yoğunlarından biri Fatih Belediyesi'nin organize ettiği Vatan Caddesi üzerindeki etkinlikti. On binlerce İstanbullunun akın etmesiyle Vatan Caddesi'nde trafik adeta dururkun, bir yıl önce tankların gezdiği cadde adeta kırmızı beyaz renklere boyandı.
VATAN CADDESİ DOLDU TAŞTI
Fatih Belediyesi'nin, İstanbul Emniyet Müdürlüğü önünde organize ettiği etkinlik 15 Temmuz Şehitler köprüsündeki törenlerin bitmesinin ardından doldu taştı. Onbirlerce kişinin toplantığı demokrasi nöbetinin tutulduğu meydanda ellerindeki bayraklarla vatandaşlar bir yıl önce şehit olan 250 kişiyi andı.
Ellerindeki bayraklarla otomobillerle yollara düşen İstanbullular bir yıl önce tankların gezdiği vatan caddesini kırmızı beyaz renklere boyadılar.
Kaynak: haberinburada
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