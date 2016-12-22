ŞEHİTLER MEMLEKETLERİNE UĞURLANDI
Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında El Bab'ta yürütülen operasyonda DEAŞ'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen askerlerden 14'ünün cenazeleri memleketlerine uğurlandı.
Suriye'de terör örgütü DEAŞ unsurları ile girilen çatışmada ve bombalı saldırılarda şehit olan 14 askerin cenazesi Gaziantep'te Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda otopsileri öğleden sonra tamamlandı. Saldırıda şehit olan Kahramanmaraşlı Astsubay Ökkeş Karaca'nın cenazesi memleketi Kahramanmaraş'a karayoluyla gönderilirken, diğer 13 şehidin cenazesi ise Gaziantep Havalimanı'ndan askeri uçaklarla memleketlerine uğurlandı.
kaynak:sabah
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