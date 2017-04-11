'turuncu Kategorideki Terörist Etkisiz Hale Getirildi'
Figen Yüksekdağ'a Bir Şok Daha! Karar Açıklandı
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'yenikapı' Yanıtı
Yurtdışı Oyları Uçakla Getiriliyor
Lindsay Lohan Sonunda Özüne Döndü!
Mevsimsel Geçişte Ayakkabı Seçimi Önemli Çünkü…
Kuzey Kore Abd'ye Meydan Okudu: Savaşa Hazırız
Suriye'de 2 Rus Askeri Öldü
Trump: Kuzey Kore Bela Arıyor
3. Havalimanı İhalesi Vestel'in
Bu İşin Partilerle, Şahıslarla İlgisi Yok, Bu İş Demokrasi İşi
Türkiye'nin İlk Akıllı Metrosu Harekete Geçti
Donk, Galatasaray'a Geri Dönüyor
Bitlis'te Öldürülen Terörist Bakın Kim Çıktı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Şanlıurfa'da
Kerkük'te Bayraklar İndirildi
Bilal Erdoğan: Tayyip Erdoğan'dan Sonra Biraz Sıkar
Belediye İle Mesajlaşma Güldürdü
Fransa'ya Kazanmak İçin Gidiyoruz
Bir Erkeği Kendinize Aşık Etmenin 20 Yolu

şehitler tepesi'nde anlamlı anma

ŞEHİTLER TEPESİ'NDE ANLAMLI ANMA

Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, Türk Polis Teşkilatının 172'inci kuruluş yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası nedeniyle Şehitler Tepesi'ne çelenk bırakarak terör saldırısında şehit olan polisleri andı.

Tarih : 11 Nisan 2017, 11:15
Puan Ver : Şehitler Tepesi'nde Anlamlı Anma(7/10)4


Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, Türk Polis Teşkilatının 172'inci kuruluş yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası nedeniyle Şehitler Tepesi'ne çelenk bırakarak terör saldırısında şehit olan polisleri andı.



Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar Şehitler Tepesi'ne çelenk bıraktı.



 



kaynak:haberler








Etiketler: Şehitler  Tepesi  Nde  Anlamlı  Anma    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER