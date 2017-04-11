ŞEHİTLER TEPESİ'NDE ANLAMLI ANMA
Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, Türk Polis Teşkilatının 172'inci kuruluş yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası nedeniyle Şehitler Tepesi'ne çelenk bırakarak terör saldırısında şehit olan polisleri andı.
Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, Türk Polis Teşkilatının 172'inci kuruluş yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası nedeniyle Şehitler Tepesi'ne çelenk bırakarak terör saldırısında şehit olan polisleri andı.
Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar Şehitler Tepesi'ne çelenk bıraktı.
kaynak:haberler
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