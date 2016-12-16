ŞEHİTLER TEPESİNDE HALEP İÇİN DUA
Bugün Cuma namazı sonrasında Beşiktaş'ta 44 şehit verdiğimiz Şehitler Tepesinde anlamlı bir program gerçekleştirilecek. Programda şehitlerimiz yad edilecek ve Halep için dua edilecek.
Geçtiğimiz hafta PKK'lı teröristlerin alçak saldırılarını gerçekleştirdiği Şehitler Tepesi boş kalmıyor. On binlerce kişinin akın ettiği alanda bugün de Türkiye Gençlik STK'ları bir program düzenleyecek.
Cuma namazından sonra gerçekleştirilecek "Şehitler Tepesi boş değil, Halep yalnız değil" etkinliğine katılımın yoğun olması bekleniyor.
kaynak:yenişafak
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