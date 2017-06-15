

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, Siirt 3. Komando Tugay Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca Pervari ilçesinin Yazlıca Herekol Dağı'nda yürütülen operasyonda, bir PKK'lı teröristin AK-47 piyade tüfeği ile ölü ele geçirildiği bildirildi.



Açıklamada, 2 sığınakta yapılan aramada, 2 adet 12 kilogramlık tüp, piknik tüpü, 2 terörist kıyafeti ve yaşam malzemesi bulunduğu, bölgede terör örgütüne yönelik geniş çaplı operasyonun sürdüğü belirtildi.







kaynak:Sabah