Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji bölümünde görevli, evli ve 1 çocuk babası profesör, kısa süre önce kendisinden ayrılan ilişki yaşadığı kadını çıkan tartışmada bıçakla ağır yaraladı. Profesör doktor tutuklanırken, hastanede tedavisi süren kadının durumunun ağır olduğu belirtildi.

TEKRAR BARIŞMAK İSTEDİĞİ YASAK AŞKI REDDEDİNCE TARTIŞMA ÇIKTI

Prof. Dr. Fuat Duygulu, bir süre ilişki yaşayıp ayrıldığı Sibel İ. ile konuşup yeniden bir araya gelmek için spor yaptığı salonun önüne gitti. Daha önce ilaç mümessili olarak çalışan Sibel İ., Prof. Dr. Duygulu'nun isteğine olumsuz yanıt verince tartışma çıktı.

ÇIKARDIĞI BIÇAKLA KADINI 2 KEZ BIÇAKLADI

Tartışma sırasında Prof. Dr. Duygulu, yanındaki bıçağı çıkarıp Sibel İ.'yi karnından ve bileğinden bıçakladı. Sibel İ. kanlar içinde yere yığılırken, Duygulu çevredekiler tarafından etkisiz hale getirildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

PROFESÖR GÖZALTINA ALINDI, KADININ HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Prof. Dr. Duygulu gözaltına alınırken, Sibel İ. ise ambulansla Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Genel Cerrahi Yoğun Bakım Servisi'nde tedaviye alınan Sibel İ.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

PROFESÖR TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusunun ardından Prof. Dr. Duygulu, bugün adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Prof. Dr. Duygulu, tutuklanarak Bünyan Cezaevi'ne gönderildi.

Kaynak: haberinburada