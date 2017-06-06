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şeker bağımlılığından nasıl kurtulunur?

ŞEKER BAĞIMLILIĞINDAN NASIL KURTULUNUR?

Üzerinde fazla durulmayan, yokmuş gibi davranılan ve insanlığı büyük bir tehdit altına almıştır şeker bağımlılığı. Bunu fark edip, bu zehirden kurtulmak istediğinizde bilin ki o sizi o kadar kolay bırakmayacak.

Tarih : 06 Haziran 2017, 14:00
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Sağlıklı bir beslenme düzenine geçtiğinizde (bu düzen elbette ki düşük bir karbonhidrat diyetidir.) şeker aşermeleri ile baş etmenin en iyi yolu, yağ ve protein içeren gıdaları tüketmektir. Bunlar, hızla tokluk hissi verecek ve doğal olarak aşermenizi dindirecektir.



Unutmayın "bir lokma", "azıcık", "minnacık" gibi istisnalar bütün çabanızı yok etmek için bir ısırık kadar kolay ve yakındır. Şeker aşermelerinin bağımlılığın bir parçası olduğunu ve açlığın şeker ile dindirilmeyeceği bilinmesi gerekir.



Bu direnci gösterdiğinizde şekere karşı olan isteğinizi bir süre içinde yitireceksiniz. Çay ve kahveyi şekersiz içen insanların, şeker atıldığında ne kadar kötü olduğunu söylemesi ve şeker koyarak içen insanların asla şekersiz içemeyeceklerini düşünmesi gibi .



 



kaynak:sabah








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