SEKSENLER DİZİSİ FİNAL YAPIYOR!
TRT'nin en uzun soluklu dizilerinden Seksenler, mayıs ayında yayınlanacak final bölümüyle ekrana veda edecek
2012 yılının Ocak ayında hayatımıza giren ve yapımcılığını MinT'in üstlendiği Seksenler, 27 Mayıs Cumartesi günü yayınlanacak 228. bölüm ile ekranlara veda edecek.
SEKSENLER SEYİRİCİSİNE TEŞEKKÜR...
'İzleyiciyi hatıraları ile gülümsetmeye çalıştık ve onlar da bizi altı sezon boyunca yalnız bırakmadı' diyen dizinin yapımcısı Birol Güven, en büyük teşekkürü Seksenler seyircisinin hakkettiğini dile getirdi.
Güven, 6 sezondur devam eden dizinin finali için "Böyle bir dizi ancak TRT ekranlarında olabilirdi. Seksenler TRT'ye çok yakıştı. TRT yönetimine çok teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.
kaynak:posta
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