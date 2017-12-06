Bazı insanlar uyurgezerdir, diğerleri ise uykularında cinsel ilişkiye girerler. ABD'de bir kişi, bu nedenle 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Herkes uykusunda ayağa kalkıp yürüyüşe çıkan insanları duymuştur, ancak uykularında cinsel ilişkiye girmeye çalışan erkeklerin hikayeleri pek yaygın değil. BBC'den Sarah Abrahams, kendini ciddi bir sorunun ortasında bulan bir adamın hikayesini aktarıyor.

BİR GECE BEKLENMEDİK BİR ŞEY OLDU

Sarah, Tom ile bir arkadaşının evinde tanıştığında, aralarında hemen bir elektriklenme oldu. Sıcakkanlı, konuşkan hali ve espiri anlayışıyla ona erkek kardeşini hatırlatıyordu. Takip eden haftalarda, birlikte daha fazla vakit geçirdiler. Bazen Sarah Tom'da kalıyordu, bazen de Tom Sarah'ya gidiyordu. Birbirlerini giderek daha iyi tanıyorlarken, bir gece yatakta Sarah'yı rahatsız eden bir şey oldu. Tom Sarah'nın göğüslerini okşamaya başladı, hemen sonra kasıklarını kaba, sert bir şekilde sıktı.

İlişkinin henüz başıydı, bu yüzden Sarah bu konuda bir şey söylememeye karar verdi. "Sanırım biraz oynaşmayı sevdiğini düşündüm, bu nedenle üzerine düşmedim."

Zaman içinde yakınlaştılar. Birlikte dışarıda yemek yemek, sinemaya gitmek ve yürüyüş yapmak rutinleri haline geldi. Birbirlerinin varlığından mutluydular ve Sarah o geceki olayla ilgili endişelerini bir kenara bıraktı.

İLİŞKİYİ BİTİRMEK İSTEDİ

Ama bir gece, bir partiye gittikten sonra, ki her ikisi de burada içki içmişti, Sarah derin uykusundan uyandı ve Tom'u onunla cinsel ilişkiye girmeye çalışırken buldu. Acı verici ve rahatsız ediciydi. Ertesi gün, ona bıktığını ve ilişkiyi bitirmek istediğini söyledi.Ancak Tom'un yanıtı onu oldukça şaşırttı. "Neden bahsettiğimi bilmiyordu ve bu yüzden savunmaya geçti. Bense uyanmış ve onu olan bitenden bihaber bulmaktan ötürü oldukça kızgındım" diyor Sarah.Tom, o gece Sarah ile cinsel ilişkiye girmeye çalıştığına dair bir şey hatırlamadığında ısrarcıydı. Sarah'nın anlattıklarından ve onu incitmekten yıkılmış görünüyordu.

ESKİ SEVGİLİSİNE TECAVÜZDEN SUÇLU BULUNMUŞ

Sarah ne düşüneceğini bilemedi. Tom'un onunla cinsel ilişkiye girme teşebbüsündeki hali, normalde olduğundan çok farklıydı. Normalde nazik, içten ve duygusaldı. Sarah Tom'un ona tanıştıklarında, daha ilişkileri bile başlamadan önce anlattığı bir şeyi hatırladı - yıllar önce, Tom eski partneri Karen'a tecavüzden suçlu bulunmuş ve yedi yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.Küçük çocuklarını görmek için Karen'ın evine gittiği sırada olmuştu olay. Bir şeyler içmişler, film izlemişler ve sonra yatağı paylaşmışlardı. Tom neredeyse anında uykuya dalmıştı ancak 45 dakika sonra Karen'ın çığlığı ve bağırışlarıyla uyanmıştı: "Ne yapıyorsun? Bu sen değilsin. Kendin gibi değilsin. Bu sen değilsin."

ARADAKİ SÜRECİ HATIRLAMIYOR

Kafası karışmış ve şoke olmuş bir şekilde, eşyalarını aldı ve evden ayrıldı. Tom, uyuya kalmak ve Karen'ın bağırışlarıyla uyanmak arasındaki sürece dair herhangi bir şey hatırlamadığını söyledi. Sarah, Tom'un bu karakterine aykırı davranışının, onu cinsel ilişkiye zorlamaya çalıştığı zamanla ilişkili olabileceğini düşündü.Onda kaldığı ilk gecede yaptığı şey gibi, Tom'un uykusunda yaptığı diğer garip şeyleri düşündü. "Gece uyandı, pantolonunu giydi, bana gideceğini söyledi. Üstü çıplaktı. Sabah bu konuda hiçbir şey hatırlamadı."

SONUNDA DOKTORA GİTTİ

Sarah, doktora gitmesi konusunda Tom'u teşvik etti. Tom, Londra'daki Guy's and St Thomas' Hasatanelerindeki uyku kliniğine yönlendirildi. Burada bir geceyi beyin faaliyetlerini izleyen elektrotlarla geçirdi. Doktorların keşfettiği şey, Tom'un hayatında büyük bir etkiye sahip olacaktı.

HEM UYKUDA HEM UYANIK

Tom'un vakasını inceleyen Doktor Guy Leschziner, "Uykusundaki beyin dalgaları oldukça sıradışı bir şeyi gösteriyor" diyor. "Aynı anda hem uyanık hem de derin uykuda görünüyor. Derin uykuyu işaret eden yavaş beyin dalgaları ve aynı anda uyanık olduğuna işaret eden hızlı ritimler."

SEKSOMNİA!

Beyin dalgalarının incelenmesi, Sarah'nın Tom'un davranışlarına ilişkin betimlemeleri ve uyurgezerliği sonucunda Tom'a nadir görülen bir uyku bozukluğu teşhisi kondu: Seksomnia. Seksomnia uyurgezerlikle ve insanların uykunun rüya görme safhasında olmasalar bile kabus gibi semptomlar sergilemesi olarak bilinen gece terörüyle ilgili."Bunların hepsi 'parasomnia' olarak bilinen bir uyku bozukluğu ile ilgili ve genellikle gecenin ilk safhasında, derin uyku sırasında ortaya çıkıyor" diyor Yale Üniversitesi'nden Profesör Meir Kryger. "Uyurgezerler uyanık gibi gözükür ancak aslında değillerdir ve bunu beyin dalgalarından biliyoruz."

UYKUDA ARABA BİLE KULLANABİLİYORLAR

Guy Leschziner, uyanık olanın beynin görüş, hareket etme ve duyguyu kontrol eden kısımları olduğunu söylüyor. "Beynin hafıza, karar alma ve mantıklı düşünme kısımları ise derin uykuda gözüküyor. Bu nedenle bu durumdaki kişiler açık bir bilinç ya da hafıza olmaksızın konuşabiliyor, yürüyebiliyor, yemek yiyebiliyor, yemek yapabiliyor, araba kullanabiliyor ve hatta cinsel ilişkiye girebiliyorlar."Peki seksomnia teşhisinin Tom'un tecavüzden mahkumiyetine bir etkisi olabilir mi? "Tecavüz gecesi kafasına elektrotlar takılmadan, bunun Tom'un uyku bozukluğu nedeniyle mi olduğunu söylemek imkansız" diyor Leschziner. "Tom jüri tarafından suçlu bulundu."

KARAR VERMEK ÇOK ZOR

Ancak son yıllarda, seksomnia dahil uyku bozukluklarını içeren ve beraatle sonuçlanan birkaç dava görüldü. Kanun birinin suç işleme niyetiyle mi yoksa otomatik olarak, bilinçli bir farkındalıktan yoksun bir şekilde mi hareket ettiğine karar vermeli.

KAYINVALİDESİNİ VE KAYINPEDERİNİ ÖLDÜRDÜ, SUÇSUZ BULUNDU

"Toronto'da ünlü bir vaka var. Bir kişi arabasına atlıyor, uzun bir yol katediyor ve kayınvalidesini öldürüyor, kayınbabasına da saldırıyor. Jüri uyurgezer olduğuna ve suçsuz olduğuna karar veriyor" diyor Meir Kryger. "Birkaç yıl önce Arizona'da benzer bir vaka vardı, birisi karısını öldürdü ve bu vakada uyurgezer olduğunu öne sürdü ancak suçlu bulundu.""Sanıklar saldırıyı gerçekleştirirken beyin dalgaları ölçülmediği için bilinçli olup olmadıklarını söylemek zor diyor" King's College London'dan emekli nöropsikiyatri profesörü Mike Kopelman. "Bilinçli tasarlama, motivasyon ve geri çağırma kanıtları bulursanız, bunun otomatizm olmadığı anlamına gelir" diyor. Ama durum böyle değilse, suçlanan kişi masum olabilir. "Saldırganın uyku bozukluğu ile ilgili geçmişini ve uyku takibine ilişkin bulguları birleştirmek zorundasınız, ki bunlar da o anda parasomnia olduğunu kanıtlamıyor ama onaylayıcı bir kanıt sunuyor."

KESİN BİR TEDAVİSİ YOK

Sarah, Tom'un seksomnia teşhisinin onda derin bir etki yarattığını söylüyor çünkü her zaman tecavüzden suçlu bulunmasının haksız olduğunu düşünüyordu. "Hiçbir hatırasının olmadığı bir şeyi yapmış olmayla ve bunun suçluluk duygusuyla baş etmeye çalışmak... Demek istediğim, o gece garip bir şey yaptığının bile farkında değildi. Sabah hatırlamıyor" diyor.

YATAKTA TENLE TEMASI ÖNLEMEK GEREKLİ

Bu tür sıradışı uyku bozukluğu için mucizevi bir tedavi yöntemi yok, ancak onu engellemenin yolları var. Yatakta tenle teması önleyecek kıyafet giymek gibi. Stres, alkol, uyku eksikliği ve alışılmadık bir ortamda uyumak etikleyiciler olabilir. Sarah, bu durumlardan kaçınarak Tom'un büyük bir ilerleme kaydettiğini söylüyor. "Tedaviye başlamadan önce, her iki-üç ayda bir seksomania belirtisi gösteriyordu. "Şu an seksomnia durumlarının kontrol altında olduğunu büyük bir güvenle söyleyebilirim ve son iki-üç yılda bunu hiç yaşamadım."

Kaynak: haberinburada