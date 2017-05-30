SELAHATTİN DEMİRTAŞ, 6 EYLÜL'DE HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 4 Kasım günü tutuklanan, hakkında 142 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan ve dosyası güvenlik gerekçesiyle Ankara'ya nakledilen HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın yargılamasının 6 Eylül günü başlayacak
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 4 Kasım günü tutuklanan, hakkında 142 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan ve dosyası güvenlik gerekçesiyle Ankara'ya nakledilen HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın yargılamasının 6 Eylül günü başlayacak
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