Oyuncak Silahla Soyguna Geldi, Sandalyenin Gazabına Uğradı
Selahattin Demirtaş, Necmettin Öğretmeni Katleden Pkk'lıları Lanetledi
Darbenin Yıl Dönümü İlklere Sahhe Oldu! Namaza Duran Cemaat Hep Bir Ağızdan İstiklal Marşı Okudu
Çinliler Burak Yılmaz İçin 5 Milyon Euro İstedi, Trabzonspor Transferi Bitirmek Üzere
Bodrum'dan Kaçış El Yakıyor! Biletler 650 Tl'ye Fırladı
Galatasaray Twitter Hesabından 2 Gündür Çıt Çıkmıyor
Trafikte Fenalaşan Sürücünün İmdadına Belediye Başkanı Yetişti
Futbolu Bırakacak Denen Ibrahimovic, Bomba Gibi Dönüyor
Cezaevini Merak Edip 'hero' Tişörtü Giydi, Soluğu Gözaltında Aldı!
Türkiye Genelinde Trafik Denetlemesi: 5 Milyon Tl Ceza Kesildi
Antalyaspor'un Yıldızı Menez, Sakatlığı Nedeniyle Ülkesine Döndü, En Az 3 Ay Yok
Ronaldo Giydiği Tişörtle Hayatının Hatasını Yaptı
Devlet Bahçeli Yeni Tarzıyla Herkesi Şaşırttı!
Galatasaray, Ivan Strinic'i Kadrosuna Kattı
Östersunds Maçından Sonra Galatasaraylı Futbolcular Whatsapp'ta İçini Döktü
Kdv Sistemi Değişiyor! Öde Sonra Devletten Al Dönemi Bitiyor
Kudüs'te Sular Durulmuyor! Ölen Filistinlinin Cenazesini İsrail Polisinden Böyle Kaçırdılar
Babadan Son Görev! Eşref Kolçak, Oğlu Harun Kolçak'ın Tabutunu Omuzladı
Jandarma Terfi Kararnamesi Açıklandı! 3 General, 14 Albay Terfi Etti
Östersunds Faciasından Sonra Tudor Otelde Havuz Keyfi Yaptı

Selahattin Demirtaş, Necmettin Öğretmeni Katleden PKK'lıları Lanetledi

SELAHATTİN DEMİRTAŞ, NECMETTİN ÖĞRETMENİ KATLEDEN PKK'LILARI LANETLEDİ

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, terör örgütü PKK'nın şehit ettiği öğretmen Necmettin Yılmaz için bir açıklamada bulunarak, "Necmettin öğretmenin katledilmesini kınıyorum" dedi.

Tarih : 22 Temmuz 2017, 13:10
Puan Ver : Selahattin Demirtaş, Necmettin Öğretmeni Katleden Pkk'lıları Lanetledi(7/10)3

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapasamında 4 Kasım 2016 tarihinde tutuklunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, 16 Haziran'da PKK'lılar tarafından kaçırılan ve naaşı 12 Temmuz'da Pülümür Çayı'nda bulunan 23 yaşındaki Necmettin öğretmenin katlini bir açıklama ile kınadı.

"TEREDDÜTSÜZ BİR ŞEKİLDE KINIYOR, LANETLİYORUM"

Demirtaş açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Necmettin öğretmenin katledilmesini kınıyorum. Necmettin öğretmenin katledilmesini tereddütsüz bir şekilde kınıyor, lanetliyorum. Böylesi bir vahşetin hiçbir meşru ve ahlaki gerekçesi olamaz. Kendisine Allah'tan rahmet, sevenlerine sabır diliyorum. Bu tür cinayetlere sessiz kalınmasını kabul etmeyeceğimizi ifade etmek istiyorum."

PKK KATLETMİŞTİ

23 yaşındaki Necmettin Yılmaz, Şanlıurfa Siverek'in Çiftçibaşı köyünde sınıf öğretmeniydi. 16 Haziran Cuma günü, yaz tatilini geçirmek üzere memleketi Gümüşhane Torul'a bağlı Demirkapı köyüne gitmek üzere yola çıktı. Yeni aldığı otomobiline bindi. Erzincan-Tunceli yolunda PKK'lı teröristler yolunu kesti. 12 Temmuz'da naaşını Pülümür Çayı'nda köylüler buldu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Selahattin  Demirtaş  Necmettin  Öğretmeni  Katleden  Pkk  Lıları  Lanetledi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER